Кабмин ФРГ: решение США не изменит позицию Шольца

18 ноября 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не изменит своего решения по поставкам крылатых ракет Taurus. В Германии по-прежнему будут отказываться от военных поставок данных снарядов Киеву, несмотря на тот факт, что администрация президента США Джо Байдена разрешила украинским силам использовать американское оружие для ударов вглубь территории РФ. «Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано [о разрешении США]. Нет, это не влияет на решение канцлера на отказ от поставок Taurus», — сказал представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер в ходе разговора с журналистами на брифинге. Его слова передает ТАСС. Байден дал соответствующее разрешение на удары накануне, вечером. По данным американских журналистов, решение могло быть принято лидером США из-за опасения, что военные КНДР якобы находятся сейчас на Украине. В Кремле не уверены, что такое заявление на самом деле поступило от Вашингтона, передает телеканал «Царьград». URA.RU также подробно расписывало, как менялась позиция Олафа Шольца, касаемо ситуации на Украине. Не все в ФРГ разделяют позицию текущего канцлера, сообщает телеканал 360.