Генерал Попов: ВСУ ударит дальнобойными ракетами по крупным городам России

После того как администрация американского президента Джо Байдена официально объявила о разрешении Украине использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории РФ, ВСУ теперь могут начать атаковать любые крупные российские города, причем не только относящиеся к прифронтовой зоне. Об этом заявил заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, велика вероятность того, что в России будут чаще объявлять траур.
«Вероятность того, что мы, возможно, даже будем объявлять траур, высокая. Сейчас в первую очередь озадачить надо командиров и начальников войск даже не прифронтовых территорий, а более дальних рубежей — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и так далее… Не исключаю, что противник теперь будет бить по нашим крупным городам, причем лишь бы попасть в зону любых пригородных объектов, неважно, куда упадет ракета», — рассказал летчик Попов в разговоре с MK.RU. По его словам, Украина даже не будет заморачиваться с тем, чтобы корректировать свои удары. Он в целом отметил, что разрешение США о дальнобойны ударах в целом является поворотным моментом для всей СВО.
Накануне Байден дал официальное разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. В Кремле отметили, что в случае угрозы безопасности страны Россия может применить ответные меры.
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После того как администрация американского президента Джо Байдена официально объявила о разрешении Украине использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории РФ, ВСУ теперь могут начать атаковать любые крупные российские города, причем не только относящиеся к прифронтовой зоне. Об этом заявил заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, велика вероятность того, что в России будут чаще объявлять траур. «Вероятность того, что мы, возможно, даже будем объявлять траур, высокая. Сейчас в первую очередь озадачить надо командиров и начальников войск даже не прифронтовых территорий, а более дальних рубежей — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и так далее… Не исключаю, что противник теперь будет бить по нашим крупным городам, причем лишь бы попасть в зону любых пригородных объектов, неважно, куда упадет ракета», — рассказал летчик Попов в разговоре с MK.RU. По его словам, Украина даже не будет заморачиваться с тем, чтобы корректировать свои удары. Он в целом отметил, что разрешение США о дальнобойны ударах в целом является поворотным моментом для всей СВО. Накануне Байден дал официальное разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. В Кремле отметили, что в случае угрозы безопасности страны Россия может применить ответные меры.