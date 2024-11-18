Генерал Попов: ВСУ ударит дальнобойными ракетами по крупным городам России

18 ноября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Разрешение для ВСУ ударять дальнобойными ракетами по России — поворотный момент в зоне СВО, заявил летчик Владимир Попов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После того как администрация американского президента Джо Байдена официально объявила о разрешении Украине использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории РФ, ВСУ теперь могут начать атаковать любые крупные российские города, причем не только относящиеся к прифронтовой зоне. Об этом заявил заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, велика вероятность того, что в России будут чаще объявлять траур. «Вероятность того, что мы, возможно, даже будем объявлять траур, высокая. Сейчас в первую очередь озадачить надо командиров и начальников войск даже не прифронтовых территорий, а более дальних рубежей — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и так далее… Не исключаю, что противник теперь будет бить по нашим крупным городам, причем лишь бы попасть в зону любых пригородных объектов, неважно, куда упадет ракета», — рассказал летчик Попов в разговоре с MK.RU. По его словам, Украина даже не будет заморачиваться с тем, чтобы корректировать свои удары. Он в целом отметил, что разрешение США о дальнобойны ударах в целом является поворотным моментом для всей СВО. Накануне Байден дал официальное разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. В Кремле отметили, что в случае угрозы безопасности страны Россия может применить ответные меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того как администрация американского президента Джо Байдена официально объявила о разрешении Украине использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории РФ, ВСУ теперь могут начать атаковать любые крупные российские города, причем не только относящиеся к прифронтовой зоне. Об этом заявил заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, велика вероятность того, что в России будут чаще объявлять траур. «Вероятность того, что мы, возможно, даже будем объявлять траур, высокая. Сейчас в первую очередь озадачить надо командиров и начальников войск даже не прифронтовых территорий, а более дальних рубежей — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и так далее… Не исключаю, что противник теперь будет бить по нашим крупным городам, причем лишь бы попасть в зону любых пригородных объектов, неважно, куда упадет ракета», — рассказал летчик Попов в разговоре с MK.RU. По его словам, Украина даже не будет заморачиваться с тем, чтобы корректировать свои удары. Он в целом отметил, что разрешение США о дальнобойны ударах в целом является поворотным моментом для всей СВО. Накануне Байден дал официальное разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. В Кремле отметили, что в случае угрозы безопасности страны Россия может применить ответные меры.