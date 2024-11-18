Пермский экс-прокурор Мурай, обвиняемый за взятки, поехал на СВО

Бывший прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай, осужденный за взятки, подписал контракт с Мионбороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Суд приостановил рассмотрение уголовного дела.
«5 ноября судья Дзержинского районного суда Ирина Кобелева приостановила рассмотрение уголовного дела. Суд удовлетворил ходатайство военкомата — Мурай заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда.
Мурая признали виновным в получении взятки в июне 2022 года. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Но седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Все это время Мурай находился в СИЗО.
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