Пермский экс-прокурор Мурай, обвиняемый за взятки, поехал на СВО

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Суд удовлетворил ходатайство военкомата
Суд удовлетворил ходатайство военкомата Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Бывший прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай, осужденный за взятки, подписал контракт с Мионбороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Суд приостановил рассмотрение уголовного дела.

«5 ноября судья Дзержинского районного суда Ирина Кобелева приостановила рассмотрение уголовного дела. Суд удовлетворил ходатайство военкомата — Мурай заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда.

Мурая признали виновным в получении взятки в июне 2022 года. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Но седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Все это время Мурай находился в СИЗО.

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Бывший прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай, осужденный за взятки, подписал контракт с Мионбороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Суд приостановил рассмотрение уголовного дела. «5 ноября судья Дзержинского районного суда Ирина Кобелева приостановила рассмотрение уголовного дела. Суд удовлетворил ходатайство военкомата — Мурай заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Мурая признали виновным в получении взятки в июне 2022 года. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Но седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Все это время Мурай находился в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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