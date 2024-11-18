В Белом доме не подтвердили разрешение Байдена бить вглубь России

В Белом доме не подтвердили информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Об этом заявил заместитель советника лидера Штатов по национальной безопасности Джон Файнер.
«Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя», — передают РИА Новости слова Файнера. Он добавил, что на решение Штатов может повлиять размещение сил иностранного государства на территории РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация о разрешении ударов официально не подтверждена. Он добавил, что позиция лидера России остается прежней. Путин на заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге 12 сентября заявил, что удары вглубь России будут означать вовлечение НАТО и США в конфликт.
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