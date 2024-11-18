Военный эксперт рассказал о возможных целях ракет ВСУ

Возможными целями дальнобойных ракет ВСУ ATACMS могут стать Курская и Тульская области, а также город Курчатов. Об это рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Если применять ракеты с пусковых установок HIMARS и с Курской области, то можно достать до Тульской области. Но самое опасное, что ракеты ATACMS могут быть использованы по АЭС в городе Курчатове. Это представляет серьезную угрозу с точки зрения безопасности не только России, но и прилегающих стран», — рассказал Кнутов в беседе с RT.
Эксперт добавил, что в случае разрешения на применение ракет, они могут быть задействованы на дистанции до 300 километров. По словам Кнутова, возможные удары могут быть направлены на объекты социальной инфраструктуры и объекты нефтегазовой отрасли.
Ранее в Белом доме не подтвердили информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, заявил заместитель советника лидера Штатов по национальной безопасности Джон Файнер. По его словам, на решение Штатов может повлиять размещение сил иностранного государства на территории РФ.
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