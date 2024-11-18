Самолет из Москвы экстренно посадили в Екатеринбурге

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Самолеты. Москва, S7, аэропорт, с7, самолет, S7 Airlines
На борту находилось 170 человек (архивное фото) Фото:

Самолет, летевший из Москвы в Абакан, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения состояния пассажира. Информация об этом появилась в Telegram.

«Экипаж ВС A-320-271N доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении командира воздушного судна о посадке на незапланированный аэродром Екатеринбург», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет посадили благополучно в ночь на 18 ноября.

Судно A-320-271N принадлежит авиакомпании S7 Airlines. В момент посадки на борту находилось 170 человек, включая экипаж. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.

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Самолет, летевший из Москвы в Абакан, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения состояния пассажира. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж ВС A-320-271N доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении командира воздушного судна о посадке на незапланированный аэродром Екатеринбург», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет посадили благополучно в ночь на 18 ноября. Судно A-320-271N принадлежит авиакомпании S7 Airlines. В момент посадки на борту находилось 170 человек, включая экипаж. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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