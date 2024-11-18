Самолет из Москвы экстренно посадили в Екатеринбурге

18 ноября 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

На борту находилось 170 человек (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Самолет, летевший из Москвы в Абакан, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения состояния пассажира. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж ВС A-320-271N доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении командира воздушного судна о посадке на незапланированный аэродром Екатеринбург», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет посадили благополучно в ночь на 18 ноября. Судно A-320-271N принадлежит авиакомпании S7 Airlines. В момент посадки на борту находилось 170 человек, включая экипаж. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет, летевший из Москвы в Абакан, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения состояния пассажира. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж ВС A-320-271N доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении командира воздушного судна о посадке на незапланированный аэродром Екатеринбург», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет посадили благополучно в ночь на 18 ноября. Судно A-320-271N принадлежит авиакомпании S7 Airlines. В момент посадки на борту находилось 170 человек, включая экипаж. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.