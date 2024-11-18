Самолет из Москвы экстренно посадили в Екатеринбурге

Самолет, летевший из Москвы в Абакан, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения состояния пассажира. Информация об этом появилась в Telegram.
«Экипаж ВС A-320-271N доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении командира воздушного судна о посадке на незапланированный аэродром Екатеринбург», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет посадили благополучно в ночь на 18 ноября.
Судно A-320-271N принадлежит авиакомпании S7 Airlines. В момент посадки на борту находилось 170 человек, включая экипаж. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.