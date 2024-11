Байден подал сигнал Путину: что думают о разрешении США ВСУ бить вглубь России другие страны

Байден разрешил Украине наносить удары вглубь РФ дальнобойными ракетами

Джо Байден дал разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для того, чтобы атаковать российские территории Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Накануне вечером, 17 ноября, американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Такое решение со стороны администрации США было озвучено впервые на официальном уровне. Запад неоднозначно отреагировал на данное решение. Пока одни поддержали ожидаемую инициативу, другие подчеркнули, что это станет серьезным актом эскалации военного конфликта. URA.RU приводит реакцию зарубежных стран на примере иностранных СМИ. Польша: месть Украины и сигнал Путину Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак уверен, что дальнобойные ракетные удары со стороны ВСУ по российской территории глобально не повлияют на ход боевых действий в зоне СВО, так как ВС РФ в настоящий момент наступают на фронте. Его слова передают журналисты польского издания Wydarzenia.Interia. Анджей Дуда считает, что Украина имеет право защищаться и одобрил удары по России Фото: Официальный сайт президента Украины Однако экс-командующий отметил, что Киев все равно будет использовать ракеты для мести России. Также он отметил, что в разрешении США есть и политический подтекст. Таким образом Вашингтон дал понять, что не откажется от украинской поддержки, подытожил польский генерал. «Это сигнал для российского президента Владимира Путина», — уточнил Вальдемар Скшипчак. Польское правительство поддержало решение США. Об этом написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он заявил , что Украина «имеет право защищаться». Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что решение США по оружию может оказаться решающим для Украины и оно было необходимым. Его слова передает Reuters . Франция ожидала американского разрешения Новость по теме Третья мировая или решение «имбецилов»: как в мире отреагировали на разрешение ВСУ бить по РФ Французские авторы издания Le Figaro отметили, что окончательное решение США по поводу дальнобойных ударов было ожидаемым. По итогу разрешение Украине не стало сюрпризом для аналитиков. Авторы материала ссылаются на американских коллег. В свою очередь последние брали в качестве источников американских чиновников. До этого в New York Times сообщали о дебатах в американской канцелярии. Однако не все во Франции поддержали соответствущее решение. Французский политик, известный критикой украинского конфликта, Флориан Филиппо призвал прекратить безумие и заключить мир. Он также отметил, что Франции необходимо выходить из НАТО. Авторы Le Figaro также ночью писали о том, что Франция и Британия одобряли удары ВСУ вглубь РФ своим оружием. Однако на следующий день соответствующий абзац в материале был удален журналистами. США: Байден провоцирует третью мировую войну Джо Байден провоцирует третью мировую войну, считают в Конгрессе США Фото: Official White House / Cameron Smith В США предполагают, что американский президент Джо Байден мог разрешить дальнобойные удары по России в связи со слухами о якобы присутствии северокорейских военных в Курской области, которые воюют на стороне Москвы. По словам источников, именно по курскому направлению и будут нанесены ракетные удары украинскими силами. Вашингтон хочет, чтобы Киев как можно дольше удерживал Курскую область. Об этом сообщает американский телеканал CNN. В свою очередь, американская конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что Джо Байден собирается спровоцировать третью мировую войну. Об этом она написала в соцсети X. Так она прокомментировала разрешение американской администрации на атаки по России. Китай: США изменили позицию по Украине В Китае воздерживаются от категоричных выводов по поводу разрешения Байдена. По словам авторов китайской газеты China Daily , своим недавним решением США показали значительное изменение своей политики по отношению к Украине. Германия придерживается теории про КНДР Олаф Шольц не намерен разрешать Украине оправку ракет Taurus, несмотря на решение со стороны США Фото: Официальный сайт президента Украины Авторы немецкого издания Der Spiegel подчеркнули, что решение Вашингтона об ударах по РФ стало реакцией Байдена на слухи о переброске военных из КНДР в Курскую область. Журналисты также обозначили, что Пентагон и Совет национальной безопасности США изначально не хотели комментировать сообщения такого характера, но и не опровергали их. При этом официально Белый дом так и не озвучил причины своего решения. В кабмине ФРГ также прокомментировали информацию. Там подчеркнули, что позиция немецкого канцлера Олафа Шольца по поставкам ракет Taurus Украине — не изменится. Канцлера уже на протяжении более года пытаются уговорить поставить Киеву эти дальнобойные ракеты, дальностью в 500 километров. Министр иностранных дел Анналена Бербок с одобрением отреагировала на сообщения о том, что Байден разрешает Украине использовать ракеты большой дальности. Она подчеркнула, что актуально атаковать российские приграничные регионы. Британия: Байден принял решение, смотря на Трампа В Британии уверены, что Джо Байден, принимая решение о ракетах, оглядывался на Дональда Трампа, опасаясь, что тот окончательно прекратит поддержку Киева Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore В Великобритании отмечают, что Киев в настоящий момент теряет свои позиции на фронте. Кроме того, по словам журналистов из The Guardian , слухи о якобы присутствии военных из КНДР в Курской области могут усугубить ситуацию. Как и тот факт, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах, но пока не вступивший в должность, активно выступает против военной помощи Украины. Именно последнее и послужило поводом для Байдена разрешить дальнобойные удары по РФ. «Это может стать ключевым козырем. Но это также может привести к эскалации конфликта», — передает The Guardian. ЕС призывают присоединиться к США Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель призвать страны Евросоюза разрешить вслед за США удары по территории РФ Украине. «Я говорил снова и снова, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы поставляем, не только для остановки стрел, но и для поражения лучников», — заявил Боррель. Его слова передает. Zeit Online. Тот также заявил, что на предстоящем заседании глав МИД стран ЕС будет вновь поднят этот вопрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

