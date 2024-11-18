Постпред США при ООН заявила о новых пакетах военной помощи Украине

19 ноября 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

США в ближайшее время объявят о новой помощи ВСУ Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки планируют расширить объем военной помощи Украине, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности. Новые пакеты поддержки будут включать артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронетехнику. «Соединенные Штаты продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, включая артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы», — сказала Томас-Гринфилд. Более детальная информация о составе и объемах новых пакетов помощи будет объявлена в ближайшие дни, отметила представитель США. В частности, глава МИД Германии Бербок призвала отправить Украине крылатые ракеты. Сейчас Украина наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что нынешние власти направят 6 млрд долларов Украине до инаугурации новоизбранного руководителя Белого дома Дональда Трампа, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки планируют расширить объем военной помощи Украине, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности. Новые пакеты поддержки будут включать артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронетехнику. «Соединенные Штаты продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, включая артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы», — сказала Томас-Гринфилд. Более детальная информация о составе и объемах новых пакетов помощи будет объявлена в ближайшие дни, отметила представитель США. В частности, глава МИД Германии Бербок призвала отправить Украине крылатые ракеты. Сейчас Украина наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что нынешние власти направят 6 млрд долларов Украине до инаугурации новоизбранного руководителя Белого дома Дональда Трампа, напоминает RT.