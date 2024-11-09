В Белоруссии снова подешевели автомобили Lada

09 ноября 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

В республике Беларусь подешевели автомобили марки Lada Фото: Роман Наумов © URA.RU В Белоруссии наблюдается снижение цен на седаны Lada Vesta. На это обратили внимание несколько автодилеров Lada. Теперь автомобиль можно приобрести за 42,9 тысячи белорусских рублей, что значительно ниже, чем в России, отмечают специалисты. «Новый седан Lada Vesta в Беларуси можно приобрести за 42,9 тысячи белорусских рублей (1,26 млн российских). При этом в России седаны Lada Vesta с мотором 1.6 мощностью 106 лошадиных сил и механической трансмиссией стоят минимум 1,53 миллиона рублей. В Белоруссии, как и в России, продаются автомобили 2025 модельного года — снабженные системой стабилизации», — передает « Газета.ру» , ссылаясь на дилеров. Белорусские дилеры Lada также предлагают дополнительные привилегии при покупке автомобиля: «При покупке машин в более оснащенной и дорогой комплектации предлагают в подарок зимние шины, фирменные коврики и защиту картера двигателя», — сообщает издание Quto. Данные предложения делают Lada Vesta более привлекательной для покупателей. Дилеры отмечают в автосалонах республики Беларусь очередь из желающих приобрести авто. В ответ на ценовую политику Lada, китайская компания Geely, производящая автомобили в Белоруссии, также снизила цены на свои седаны Emgrand. В ноябре этого года сообщалось, что продажи автомобилей Lada в России выросли, увеличившись на 4,8%. Эти данные за октябрь, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоруссии наблюдается снижение цен на седаны Lada Vesta. На это обратили внимание несколько автодилеров Lada. Теперь автомобиль можно приобрести за 42,9 тысячи белорусских рублей, что значительно ниже, чем в России, отмечают специалисты. «Новый седан Lada Vesta в Беларуси можно приобрести за 42,9 тысячи белорусских рублей (1,26 млн российских). При этом в России седаны Lada Vesta с мотором 1.6 мощностью 106 лошадиных сил и механической трансмиссией стоят минимум 1,53 миллиона рублей. В Белоруссии, как и в России, продаются автомобили 2025 модельного года — снабженные системой стабилизации», — передает «Газета.ру», ссылаясь на дилеров. Белорусские дилеры Lada также предлагают дополнительные привилегии при покупке автомобиля: «При покупке машин в более оснащенной и дорогой комплектации предлагают в подарок зимние шины, фирменные коврики и защиту картера двигателя», — сообщает издание Quto. Данные предложения делают Lada Vesta более привлекательной для покупателей. Дилеры отмечают в автосалонах республики Беларусь очередь из желающих приобрести авто. В ответ на ценовую политику Lada, китайская компания Geely, производящая автомобили в Белоруссии, также снизила цены на свои седаны Emgrand. В ноябре этого года сообщалось, что продажи автомобилей Lada в России выросли, увеличившись на 4,8%. Эти данные за октябрь, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.