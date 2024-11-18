18 ноября 2024

Артиллерист из Перми сбил из автомата дроны ВСУ на подлете к гаубичному расчету

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк поразил вражеские цели из штатного оружия
Пермяк поразил вражеские цели из штатного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На СВО наводчик гаубичного расчета из Перми Александр Малков уничтожил выстрелами из автомата два украинских дрона, которые направлялись к формированию. Инцидент произошел в сентябре у села Сокол (ДНР), рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Расчет гаубицы Д-30 поражал технику и опорные пункты ВСУ. Гвардии сержант Малков обнаружил два вражеских дрона, которые направлялись в сторону бойцов ВС РФ. Прицельным огнем пермяк уничтожил из АК-47М украинские БПЛА», — пояснили ветераны.

Ранее URA.RU писало о другом пермяке, который спас от минометного обстрела разведчиков. Военнослужащий сбил дрон-корректировщик неприятеля. А житель Березников очередью из автомата остановил атаку беспилотников ВСУ, замыкая движение штурмовой группы у Новогородовки.

Александр Малков участвует в спецоперации с декабря 2023 года
Александр Малков участвует в спецоперации с декабря 2023 года
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На СВО наводчик гаубичного расчета из Перми Александр Малков уничтожил выстрелами из автомата два украинских дрона, которые направлялись к формированию. Инцидент произошел в сентябре у села Сокол (ДНР), рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Расчет гаубицы Д-30 поражал технику и опорные пункты ВСУ. Гвардии сержант Малков обнаружил два вражеских дрона, которые направлялись в сторону бойцов ВС РФ. Прицельным огнем пермяк уничтожил из АК-47М украинские БПЛА», — пояснили ветераны. Ранее URA.RU писало о другом пермяке, который спас от минометного обстрела разведчиков. Военнослужащий сбил дрон-корректировщик неприятеля. А житель Березников очередью из автомата остановил атаку беспилотников ВСУ, замыкая движение штурмовой группы у Новогородовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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