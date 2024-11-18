В Екатеринбурге главу гимназии вызвали в прокуратуру из-за видео голой ученицы

После скандала с видео и голой ученицей директора гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» в Екатеринбурге Наталью Швидко вызвали в прокуратуру. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Директора „дягилевки“ утром вызвали в прокуратуру. Сейчас она там», — лаконично сказал собеседник агентства. По его словам, интерес силовиков связан со скандалом, разразившемся вокруг учреждения, когда две пятиклассницы сняли третью голой на видео.
Гимназистки сделали это якобы под угрозой насилия: заставили одноклассницу раздеться на камеру донага, а потом распространили кадры другим ученикам. Девочку узнали, она подверглась насмешкам и травле. После случившегося в лицее началось внутреннее расследование.
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