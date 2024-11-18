18 ноября 2024

В Екатеринбурге главу гимназии вызвали в прокуратуру из-за видео голой ученицы

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
Директор лицея объяснит прокурорам, что именно произошло (архивное фото) Фото:

После скандала с видео и голой ученицей директора гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» в Екатеринбурге Наталью Швидко вызвали в прокуратуру. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Директора „дягилевки“ утром вызвали в прокуратуру. Сейчас она там», — лаконично сказал собеседник агентства. По его словам, интерес силовиков связан со скандалом, разразившемся вокруг учреждения, когда две пятиклассницы сняли третью голой на видео.

Гимназистки сделали это якобы под угрозой насилия: заставили одноклассницу раздеться на камеру донага, а потом распространили кадры другим ученикам. Девочку узнали, она подверглась насмешкам и травле. После случившегося в лицее началось внутреннее расследование.

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После скандала с видео и голой ученицей директора гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» в Екатеринбурге Наталью Швидко вызвали в прокуратуру. Об этом сообщил источник URA.RU. «Директора „дягилевки“ утром вызвали в прокуратуру. Сейчас она там», — лаконично сказал собеседник агентства. По его словам, интерес силовиков связан со скандалом, разразившемся вокруг учреждения, когда две пятиклассницы сняли третью голой на видео. Гимназистки сделали это якобы под угрозой насилия: заставили одноклассницу раздеться на камеру донага, а потом распространили кадры другим ученикам. Девочку узнали, она подверглась насмешкам и травле. После случившегося в лицее началось внутреннее расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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