Свердловского бойца СВО, сбежавшего из части, жестоко избили. Фото

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Андрею Бурычину 22 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловского участника российской спецоперации на Украине Андрея Бурычина, сбежавшего из воинской части, избили неизвестные. Это произошло в момент, когда он направлялся на Крайний Север для прохождения службы. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.

В конце октября Бурычин после обследования в психбольнице Екатеринбурга попался пьяным за рулем. Затем его отправили в Донецк, где он почти сразу же попытался незаконно пересечь границу через КПП, и был задержан второй раз. «Андрея определили в воинскую часть на севере. По дороге на него набросились неизвестные и жестоко избили», — сказал собеседник агентства.

Ранее Портнягин говорил, что Бурычина, который получил боевое ранение, признали негодным к службе. Однако солдат вернулся на фронт и настаивал, что может помочь сослуживцам. А после этого он планировал уволиться.

Андрею 22 года
Андрею 22 года
Фото:

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Свердловского участника российской спецоперации на Украине Андрея Бурычина, сбежавшего из воинской части, избили неизвестные. Это произошло в момент, когда он направлялся на Крайний Север для прохождения службы. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. В конце октября Бурычин после обследования в психбольнице Екатеринбурга попался пьяным за рулем. Затем его отправили в Донецк, где он почти сразу же попытался незаконно пересечь границу через КПП, и был задержан второй раз. «Андрея определили в воинскую часть на севере. По дороге на него набросились неизвестные и жестоко избили», — сказал собеседник агентства. Ранее Портнягин говорил, что Бурычина, который получил боевое ранение, признали негодным к службе. Однако солдат вернулся на фронт и настаивал, что может помочь сослуживцам. А после этого он планировал уволиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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