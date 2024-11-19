Свердловского участника российской спецоперации на Украине Андрея Бурычина, сбежавшего из воинской части, избили неизвестные. Это произошло в момент, когда он направлялся на Крайний Север для прохождения службы. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.
В конце октября Бурычин после обследования в психбольнице Екатеринбурга попался пьяным за рулем. Затем его отправили в Донецк, где он почти сразу же попытался незаконно пересечь границу через КПП, и был задержан второй раз. «Андрея определили в воинскую часть на севере. По дороге на него набросились неизвестные и жестоко избили», — сказал собеседник агентства.
Ранее Портнягин говорил, что Бурычина, который получил боевое ранение, признали негодным к службе. Однако солдат вернулся на фронт и настаивал, что может помочь сослуживцам. А после этого он планировал уволиться.
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