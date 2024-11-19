Почему ядерная доктрина опубликована сейчас и когда закончится СВО: о чем говорил Песков 19 ноября

Россия внимательно отслеживает все потенциальные угрозы, исходящие от Украины и западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии для URA.RU, отвечая на сообщения о возможном использования американских ракет ATACMS против объектов в Курской области. Кроме того, представитель Кремля призвал глубоко проанализировать новый указ президента РФ Владимира Путина о ядерном сдерживании. Главные заявления Дмитрия Пескова на конференц-колле 19 ноября — в материале URA.RU.
Песков о возможных ударах ракетами ATACMS
Согласно информации, опубликованной телеканалом CNN, американское правительство предполагает применение ракет большой дальности ATACMS в основном для нанесения ударов по объектам в Курской области России. В связи с этим российские военные структуры и соответствующие органы уделают особое внимание мониторингу текущей ситуации на основе полученной информации, заявил Дмитрий Песков. По его словам, ориентироваться исключительно на сообщения конкретного телеканала недостаточно, однако все равно проводится тщательный анализ всех поступающих данных.
Песков о причине обновления основ в области ядерного сдерживания
Обновление «Основ государственной политики России в сфере ядерного сдерживания» стало необходимостью для соответствия текущей политической ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ядерная доктрина опубликована своевременно
Российская ядерная доктрина была обновлена и опубликована своевременно в соответствии с предварительными указаниями президента РФ Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о том, связано ли публикование доктрины с недавним решением США разрешить использование баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России, Песков ответил, что Путин заранее отдал указания по подготовке изменений. Представитель Кремля подчеркнул, что обновление доктрины было запланировано и выполнено независимо от текущих международных событий.
Песков призвал проанализировать указ о ядерной доктрине
Песков заявил, что Основы госполитики России в сфере ядерного сдерживания требуют тщательного анализа как внутри страны, так и на международной арене. Он добавил, что текст указа был опубликован, и подчеркнул значимость этого документа. «Очень важный текст. Естественно, он должен стать объектом очень глубокого анализа как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом», — отметил Песков.
РФ всегда принимала меры для уменьшения ядерной угрозы
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия последовательно проявляет ответственность и принимает меры для снижения уровня ядерной угрозы. Это заявление было сделано в контексте подписания президентом Владимиром Путиным нового указа, который утверждает основы госполитики РФ в сфере ядерного сдерживания.
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при угрозе
Россия сохраняет за собой право на использование ядерного оружия в случае угрозы суверенитету России или Беларуси, как заявил Песков. Он также отметил, что любая агрессия против России со стороны неядерного государства, осуществляемая с поддержкой или участием ядерной державы, будет рассматриваться как совместное нападение этих стран. «Это тоже очень важный параграф», — подчеркнул Песков.
Песков о завершении СВО
Пресс-секретарь президента России заявил, что военная операция РФ на территории Украины будет продолжена до полного выполнения задач, которые были поставлены перед началом ее проведения. «СВО продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей», — подчеркнул Песков. Также он указал на то, что Украина становилась центром враждебности в отношении России.
Песков о графике Путина
Президент России Владимир Путин продолжает свою трудовую деятельность в Кремле. В рамках сегодняшней рабочей повестки запланирован ряд встреч, включая переговоры с лидерами парламентских фракций, заявил Песков. Особое внимание привлекает запланированная встреча с Алексеем Нечаевым, руководителем партии «Новые люди». Ожидается, что беседа будет насыщенной и содержательной. Остальные встречи главы государства пройдут за закрытыми дверями, отметил представитель Кремля.
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