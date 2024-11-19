Shot: промзона у Купянска зачищена и находится под контролем ВС РФ

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ВС РФ в ходе зачистки промзоны у Купянска уничтожили технику и оружие ВСУ
ВС РФ в ходе зачистки промзоны у Купянска уничтожили технику и оружие ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные зачистили промышленную зону у Купянска в Харьковской области, она теперь находится под контролем бойцов ВС РФ. Также в ходе операции было уничтожено большое количество вооружения и техники ВСУ, сообщает telegram-канал Shot.

«В ходе штурма города ВС РФ расширили территорию своего контроля на 3,5 километра. Наши бойцы уничтожили два пункта управления БПЛА и несколько подразделений ВСУ», — передает telegram-канал. Отмечается, что также были уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab и «Богдана», танк Т-64, семь минометных расчетов и два артиллерийских оружия. 

Украинские мобилизованные войска и наемники приняли участие в попытках вернуть утраченные позиции. Один из наемников был взят в плен. Он сообщил, что его призвали в армию месяц назад, отправили на фронт без должной подготовки. Также боец отметил острый дефицит опытных бойцов в рядах ВСУ.

За последние 24 часа ВСУ предприняли шесть попыток контратак с использованием тяжелой техники и личного состава до 50 человек для восстановления контроля над потерянными позициями, однако все атаки были успешно отражены ВС РФ. В результате было уничтожено до 20 человек, один солдат был взят в плен. Общие потери на купянском направлении среди ВСУ за сутки составили до 560 человек.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили свои позиции в районе Купянска. На данный момент там идут полноценные городские бои, при этом ВСУ пытаются атаковать позиции российских военных. 

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Российские военные зачистили промышленную зону у Купянска в Харьковской области, она теперь находится под контролем бойцов ВС РФ. Также в ходе операции было уничтожено большое количество вооружения и техники ВСУ, сообщает telegram-канал Shot. «В ходе штурма города ВС РФ расширили территорию своего контроля на 3,5 километра. Наши бойцы уничтожили два пункта управления БПЛА и несколько подразделений ВСУ», — передает telegram-канал. Отмечается, что также были уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab и «Богдана», танк Т-64, семь минометных расчетов и два артиллерийских оружия.  Украинские мобилизованные войска и наемники приняли участие в попытках вернуть утраченные позиции. Один из наемников был взят в плен. Он сообщил, что его призвали в армию месяц назад, отправили на фронт без должной подготовки. Также боец отметил острый дефицит опытных бойцов в рядах ВСУ. За последние 24 часа ВСУ предприняли шесть попыток контратак с использованием тяжелой техники и личного состава до 50 человек для восстановления контроля над потерянными позициями, однако все атаки были успешно отражены ВС РФ. В результате было уничтожено до 20 человек, один солдат был взят в плен. Общие потери на купянском направлении среди ВСУ за сутки составили до 560 человек. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили свои позиции в районе Купянска. На данный момент там идут полноценные городские бои, при этом ВСУ пытаются атаковать позиции российских военных. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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