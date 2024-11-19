Путин назвал истинную цель БРИКСа

Путин: истинная цель БРИКС — это движение вперед с партнерами
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Путин заявил, что БРИКС развивается и идет вперед
Путин заявил, что БРИКС развивается и идет вперед Фото:

Главной и истинной целью организации БРИКС является движение вперед, развитие с теми странами, кто хочет это делать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на комментарий главы фракции партии «Новые люди» Алексея Нечаева о том, что БРИКС показал молодежи после саммита в Казани новый мир.

«Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать»,  — заявил Путин во время рабочей встречи с Алексеем Нечаевым. Их разговор опубликован на  сайте Кремля. 

Ранее столица Колумбии Богота сообщила о своем желании присоединиться к БРИКС. Министр иностранных дел республики Луис Хильберто Мурильо заявил, что страна следит и  интересуется тем, что на данный момент происходит с организацией. 

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Главной и истинной целью организации БРИКС является движение вперед, развитие с теми странами, кто хочет это делать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на комментарий главы фракции партии «Новые люди» Алексея Нечаева о том, что БРИКС показал молодежи после саммита в Казани новый мир. «Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать»,  — заявил Путин во время рабочей встречи с Алексеем Нечаевым. Их разговор опубликован на  сайте Кремля.  Ранее столица Колумбии Богота сообщила о своем желании присоединиться к БРИКС. Министр иностранных дел республики Луис Хильберто Мурильо заявил, что страна следит и  интересуется тем, что на данный момент происходит с организацией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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