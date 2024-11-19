Путин назвал истинную цель БРИКСа

Главной и истинной целью организации БРИКС является движение вперед, развитие с теми странами, кто хочет это делать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на комментарий главы фракции партии «Новые люди» Алексея Нечаева о том, что БРИКС показал молодежи после саммита в Казани новый мир.
«Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать», — заявил Путин во время рабочей встречи с Алексеем Нечаевым. Их разговор опубликован на сайте Кремля.
Ранее столица Колумбии Богота сообщила о своем желании присоединиться к БРИКС. Министр иностранных дел республики Луис Хильберто Мурильо заявил, что страна следит и интересуется тем, что на данный момент происходит с организацией.
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