В тюменских кинотеатрах покажут Гарри Поттера

В кинотеатрах Тюмени планируют показать все части о волшебнике
В кинотеатрах Тюмени начали показывать фильм «Гарри Поттер и филосовский камень». Анонс мероприятия указан на сайтах учреждений.
«Фильм „Гарри Поттер и философский камень“. Предсеансовое обслуживание. В прокате с 19 ноября», — указано на сайтах кинотеатров.
Фильм демонстрирует частный прокатчик, который арендует зал у кинотеатра. В планах у компании — показать все части франшизы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!