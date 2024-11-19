В тюменских кинотеатрах покажут Гарри Поттера

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В кинотеатрах Тюмени планируют показать все части о волшебнике
В кинотеатрах Тюмени планируют показать все части о волшебнике Фото:

В кинотеатрах Тюмени начали показывать фильм «Гарри Поттер и филосовский камень». Анонс мероприятия указан на сайтах учреждений.

«Фильм „Гарри Поттер и философский камень“. Предсеансовое обслуживание. В прокате с 19 ноября», — указано на сайтах кинотеатров.

Фильм демонстрирует частный прокатчик, который арендует зал у кинотеатра. В планах у компании — показать все части франшизы.

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В кинотеатрах Тюмени начали показывать фильм «Гарри Поттер и филосовский камень». Анонс мероприятия указан на сайтах учреждений. «Фильм „Гарри Поттер и философский камень“. Предсеансовое обслуживание. В прокате с 19 ноября», — указано на сайтах кинотеатров. Фильм демонстрирует частный прокатчик, который арендует зал у кинотеатра. В планах у компании — показать все части франшизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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