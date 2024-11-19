Зеленский увильнул от ответа на вопрос об атаке ATACMS по региону России

Зеленский не подтвердил факт атаки ATACMS по Брянской области
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Зеленский не дал заявлений насчет атаки ВСУ на Брянскую область
Зеленский не дал заявлений насчет атаки ВСУ на Брянскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать атаку ВСУ на склад боеприпасов в Брянской области, которая проходила с помощью дальнобойных ракет ATACMS. На подобный вопрос он ответил, что у страны много оружия большой дальности и все оно будет использоваться в бою. 

«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный „Нептун“ и не один», — заявил Зеленский, отметив, что у страны также есть ATACMS и все это оружие будет использоваться. Его слова передает «Страна.UA». 

При этом в Минобороны РФ подтвердили, что украинская сторона атаковала Брянскую область дальнобойными ракетами. Однако боевым расчетам ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» удалось сбить пять ракет, обломки еще одной упали на территорию военного объекта, никто не пострадал. 

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать атаку ВСУ на склад боеприпасов в Брянской области, которая проходила с помощью дальнобойных ракет ATACMS. На подобный вопрос он ответил, что у страны много оружия большой дальности и все оно будет использоваться в бою.  «Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный „Нептун“ и не один», — заявил Зеленский, отметив, что у страны также есть ATACMS и все это оружие будет использоваться. Его слова передает «Страна.UA».  При этом в Минобороны РФ подтвердили, что украинская сторона атаковала Брянскую область дальнобойными ракетами. Однако боевым расчетам ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» удалось сбить пять ракет, обломки еще одной упали на территорию военного объекта, никто не пострадал. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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