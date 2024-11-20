В России появилась новая схема мошенничества через «Госуслуги»

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с взломом аккаунтов на портале «Госуслуги». Злоумышленники отправляют жертвам цветы или другие подарки, а затем просят «код подтверждения доставки», который на самом деле является ключом к их личным данным на государственном портале.
«Мошенники придумали новый способ обмана, они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают „код подтверждения доставки“, — заявили представители „Билайн“ изданию РИА Новости. Код позволяет злоумышленникам получить доступ к личным и финансовым данным пользователей на портале „Госуслуги“.
В «Билайн» также подчеркнули, что раскрытие такого кода может привести к серьезным финансовым потерям для жертвы, включая возможность незаконного оформления кредитов на их имя. Специалисты советуют гражданам быть особенно внимательными и не передавать никакие коды или пароли посторонним лицам.
Ранее стало известно о новой методике мошенничества, направленной на взлом аккаунтов граждан России, в том числе и таких сервисов, как «Госуслуги». Известный российский юрист Иван Соловьев отметил, что мошенническая схема реализуется в две стадии, начиная с телефонного звонка от человека, который представляется сотрудником «Почты России».
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