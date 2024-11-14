Первый самолет из Перми в Таиланд вылетел почти с полной загрузкой

Из Перми в Таиланд 13 ноября вылетели 335 пассажиров
С 13 ноября возобновились чартеры авиакомпании Azur Air из Перми на остров Пхукет (Таиланд). Загрузка первого рейса составила почти 100%.
«Загрузка самолета, вылетевшего в Таиланд 13 ноября, составила почти 100%. Из Перми вылетели 335 человек при вместимости салона 336 пассажиров», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Большое Савино.
Ранее URA.RU рассказывало, что Azur Air возобновит чартерные рейсы из Перми на остров Пхукет. Следующий вылет запланирован 25 ноября.
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