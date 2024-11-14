14 ноября 2024

Первый самолет из Перми в Таиланд вылетел почти с полной загрузкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Перми в Таиланд 13 ноября вылетели 335 пассажиров
Из Перми в Таиланд 13 ноября вылетели 335 пассажиров Фото:

С 13 ноября возобновились чартеры авиакомпании Azur Air из Перми на остров Пхукет (Таиланд). Загрузка первого рейса составила почти 100%.

«Загрузка самолета, вылетевшего в Таиланд 13 ноября, составила почти 100%. Из Перми вылетели 335 человек при вместимости салона 336 пассажиров», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Большое Савино.

Ранее URA.RU рассказывало, что Azur Air возобновит чартерные рейсы из Перми на остров Пхукет. Следующий вылет запланирован 25 ноября. 

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С 13 ноября возобновились чартеры авиакомпании Azur Air из Перми на остров Пхукет (Таиланд). Загрузка первого рейса составила почти 100%. «Загрузка самолета, вылетевшего в Таиланд 13 ноября, составила почти 100%. Из Перми вылетели 335 человек при вместимости салона 336 пассажиров», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Большое Савино. Ранее URA.RU рассказывало, что Azur Air возобновит чартерные рейсы из Перми на остров Пхукет. Следующий вылет запланирован 25 ноября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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