В Магнитогорске осудили экс-зампрокурора Богухвал по делу о наркотиках

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Суд не стал назначать реальное наказание бывшему заму районного прокурора Фото:

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) 20 ноября вынес приговор в отношении бывшего заместителя прокурора Ленинского района Надежды Богухвал, обвиняемой в сбыте наркотиков и мошенничестве. По словам источника URA.RU в судебной системе, ей назначили условное наказание.

«Богухвал признана виновной по всем пунктам обвинения. Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На звонок там не ответили.

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Стали известны подробности задержания экс-прокурора в Магнитогорске

Богухвал была задержана в сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ по региону. Ее обвинили в сбыте наркотиков. При этом, предварительно, она не подозревала, что стала частью наркоцепочки. Запрещенные вещества изначально принадлежали ее умершему мужу. Она попросила зятя Сергея Макарова, работавшего тогда в отделе по контролю наркотиков, выбросить страшную находку, но тот продал содержимое найденного пакета. Зять же и дал показания на Богухвал, что позволило ему отделаться достаточно легким наказанием: три с половиной года колонии. В ходе судебного следствия женщина заявила, что Макаров оговорил ее.

По ходу расследования в деле Богухвал появилась статья о мошенничестве. В качестве потерпевшей выступает ее дочь — Любовь Макарова. Предварительно, после смерти мужа экс-зампрокурора продала его имущество, не разделив вырученную сумму с детьми.

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Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) 20 ноября вынес приговор в отношении бывшего заместителя прокурора Ленинского района Надежды Богухвал, обвиняемой в сбыте наркотиков и мошенничестве. По словам источника URA.RU в судебной системе, ей назначили условное наказание. «Богухвал признана виновной по всем пунктам обвинения. Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет», — рассказал URA.RU источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На звонок там не ответили. Богухвал была задержана в сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ по региону. Ее обвинили в сбыте наркотиков. При этом, предварительно, она не подозревала, что стала частью наркоцепочки. Запрещенные вещества изначально принадлежали ее умершему мужу. Она попросила зятя Сергея Макарова, работавшего тогда в отделе по контролю наркотиков, выбросить страшную находку, но тот продал содержимое найденного пакета. Зять же и дал показания на Богухвал, что позволило ему отделаться достаточно легким наказанием: три с половиной года колонии. В ходе судебного следствия женщина заявила, что Макаров оговорил ее. По ходу расследования в деле Богухвал появилась статья о мошенничестве. В качестве потерпевшей выступает ее дочь — Любовь Макарова. Предварительно, после смерти мужа экс-зампрокурора продала его имущество, не разделив вырученную сумму с детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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