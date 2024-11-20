Главный синоптик рассказала, когда в Свердловской области закончатся снегопады

Снегопады в Свердловской области закончатся к 21 ноября. После этого осадки в регионе прекратятся на 4-5 дней. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Днем 20 ноября по территории Урала с запада на восток перемещается атмосферный фронт, несущий осадки в виде снега, мокрого снега. К завтрашнему дню осадки прекратятся и вряд ли возобновятся в ближайшие 4-5 дней», — следует из сообщения.
По мнению синоптика Алексея Пулина, больше всего снега 20 ноября выпадет в южных районах Свердловской области. Количество осадков за сутки составит 2-7 миллиметров. Екатеринбург уже завалило снегом после аномальной оттепели. К чему это привело — отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.
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