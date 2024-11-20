Экс-директору челябинских терм, где погиб ребенок, усилили наказание

20 ноября 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Елене Аббасовой в дополнение к условному сроку добавили штраф в 300 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывшему директору термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район Челябинской области), в котором погибла 11-летняя девочка, Елене Аббасовой, осужденной на два года условно, ужесточили наказание. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, к условному сроку ей добавили штраф в 300 тысяч рублей. «Челябинский областной суд рассмотрел представление прокурора о несогласии с наказанием, назначенным осужденной. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора, ужесточил приговор, добавив к основному наказанию штраф в размере 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. При этом суд отменил Аббасовой дополнительное наказание в виде запрета два с половиной года занимать должности, связанные с оказанием услуг потребителям. Приговор вступил в законную силу. Аббасова попала под следствие в феврале 2022 года, когда в «Баден-Баден» утонула 11-летняя школьница. В отношении директора курорта было возбуждено уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд. В мае текущего года Аббасову признали виновной и назначили условное наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему директору термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район Челябинской области), в котором погибла 11-летняя девочка, Елене Аббасовой, осужденной на два года условно, ужесточили наказание. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, к условному сроку ей добавили штраф в 300 тысяч рублей. «Челябинский областной суд рассмотрел представление прокурора о несогласии с наказанием, назначенным осужденной. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора, ужесточил приговор, добавив к основному наказанию штраф в размере 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. При этом суд отменил Аббасовой дополнительное наказание в виде запрета два с половиной года занимать должности, связанные с оказанием услуг потребителям. Приговор вступил в законную силу. Аббасова попала под следствие в феврале 2022 года, когда в «Баден-Баден» утонула 11-летняя школьница. В отношении директора курорта было возбуждено уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд. В мае текущего года Аббасову признали виновной и назначили условное наказание.