Жительница Кургана бросила ребенка и пропала в Екатеринбурге

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Женщина вышла на связь с родными уже в Екатеринбурге Фото:

Жительница села Усть-Миасское (Каргапольский район Курганской) бросила ребенка и уехала в Екатеринбург. Последний раз на связь с близкими она выходила неделю назад, сообщил источник URA.RU.

«Утром 6 ноября женщина уехала из своего села. 13 ноября она позвонила родным и сказала, что находится в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства.

Тогда же женщина заявила, что у нее все хорошо и возвращаться к ребенку она не планирует. По словам источника, женщина увлекается спиртным и наркотиками. Раньше из дома она не уходила.

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Жительница села Усть-Миасское (Каргапольский район Курганской) бросила ребенка и уехала в Екатеринбург. Последний раз на связь с близкими она выходила неделю назад, сообщил источник URA.RU. «Утром 6 ноября женщина уехала из своего села. 13 ноября она позвонила родным и сказала, что находится в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства. Тогда же женщина заявила, что у нее все хорошо и возвращаться к ребенку она не планирует. По словам источника, женщина увлекается спиртным и наркотиками. Раньше из дома она не уходила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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