Жительница Кургана бросила ребенка и пропала в Екатеринбурге

20 ноября 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Женщина вышла на связь с родными уже в Екатеринбурге Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жительница села Усть-Миасское (Каргапольский район Курганской) бросила ребенка и уехала в Екатеринбург. Последний раз на связь с близкими она выходила неделю назад, сообщил источник URA.RU. «Утром 6 ноября женщина уехала из своего села. 13 ноября она позвонила родным и сказала, что находится в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства. Тогда же женщина заявила, что у нее все хорошо и возвращаться к ребенку она не планирует. По словам источника, женщина увлекается спиртным и наркотиками. Раньше из дома она не уходила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница села Усть-Миасское (Каргапольский район Курганской) бросила ребенка и уехала в Екатеринбург. Последний раз на связь с близкими она выходила неделю назад, сообщил источник URA.RU. «Утром 6 ноября женщина уехала из своего села. 13 ноября она позвонила родным и сказала, что находится в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства. Тогда же женщина заявила, что у нее все хорошо и возвращаться к ребенку она не планирует. По словам источника, женщина увлекается спиртным и наркотиками. Раньше из дома она не уходила.