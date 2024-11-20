Жительница Кургана бросила ребенка и пропала в Екатеринбурге

Жительница села Усть-Миасское (Каргапольский район Курганской) бросила ребенка и уехала в Екатеринбург. Последний раз на связь с близкими она выходила неделю назад, сообщил источник URA.RU.
«Утром 6 ноября женщина уехала из своего села. 13 ноября она позвонила родным и сказала, что находится в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства.
Тогда же женщина заявила, что у нее все хорошо и возвращаться к ребенку она не планирует. По словам источника, женщина увлекается спиртным и наркотиками. Раньше из дома она не уходила.
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