Президент США Джо Байден разрешением для Украины бить по территории России дальнобойным оружием хочет вынудить избранного главу Штатов Дональда Трампа продолжить украинский конфликт. Об этом сообщил голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер. При этом Трамп обещал урегулировать ситуацию еще до своей инаугурации всего за сутки.
«Нынешняя администрация США, если она действительно дала разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, хочет вынудить победившего на президентских выборах Дональда Трампа продолжать конфликт на Украине», — заявил Нимеллер. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Джо Байден одобрил использование Украиной американских ракет большой дальности для нанесения ударов по России. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что разрешение охватывает удары на расстояние до 300 километров вглубь российской территории, пишет деловое издание «Взгляд». При этом 19 ноября ракеты ATACMS впервые атаковали Брянскую область, это подтвердили в Минобороны РФ. По мнению Йоста Нимеллера, в ответ на удары ВСУ Россия может развернуть свои ракеты на Ближнем Востоке. После этого может начаться третья мировая война. Эту же информацию подтвердил американский журналист и политический активист Чарли Кирк, передает RT.
Эксперт также выразил мнение, что некоторые члены нынешней администрации Байдена, выступающие против Дональда Трампа, могут стремиться усложнить ему задачу по достижению мирного урегулирования ситуации на Украине. «Эти люди в Вашингтоне не заинтересованы в прекращении конфликта. Когда Трамп вступит в должность, ему придется продолжить этот конфликт, поскольку отменить такое решение будет непросто», — подчеркнул Нимеллер.
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