В селе под Курганом полыхает пустырь с горбылем. Видео

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Под Курганом горит пустырь
Под Курганом горит пустырь Фото:

В селе Большое Чаусово (Кетовский округ Курганской области) горит пустырь с горбылем. Видео с пожара появилось в соцсетях города.

«Село Большое Чаусово, специально подожгли горбыль прямо за домом, поставили одну пожарную машину на контроль», — пишут авторы видео, приславшие его в паблик «О , Курган» в соцсети «ВКонтакте». Пожар заметили на пустыре возле дома по улице Пионерской, 48.

Источники из числа местных жителей утверждают, что на этом пустыре ранее была пилорама. После нее остались кучи старого горбыля. Местные предположили, что его сжигают специально, избавляясь от хлама на территории.

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В селе Большое Чаусово (Кетовский округ Курганской области) горит пустырь с горбылем. Видео с пожара появилось в соцсетях города. «Село Большое Чаусово, специально подожгли горбыль прямо за домом, поставили одну пожарную машину на контроль», — пишут авторы видео, приславшие его в паблик «О , Курган» в соцсети «ВКонтакте». Пожар заметили на пустыре возле дома по улице Пионерской, 48. Источники из числа местных жителей утверждают, что на этом пустыре ранее была пилорама. После нее остались кучи старого горбыля. Местные предположили, что его сжигают специально, избавляясь от хлама на территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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