Хуснуллин подтвердил перенос открытия «путинского автобана» в Екатеринбурге

Хуснуллин: трасса М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году

20 ноября 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Еще через год дорогу проложат до Тюмени (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Трассу М-12 «Восток» продлят от Казани до Екатеринбурга только в 2025 году. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, подтвердив тем самым позицию ГК «Автодор». «Мы в следующем году к Екатеринбургу планируем прийти», — передает ТАСС слова Хуснуллина. Он отметил, что еще через год дорогу проложат до Тюмени. Ранее о переносе сроков сдачи объекта заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. По его словам, это связано с погодой в Башкортостане, испортившей временные дороги, по которым перевозили строительные материалы. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле оценивали в 50%, а в начале ноября Хуснуллин сообщил о завершении основных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трассу М-12 «Восток» продлят от Казани до Екатеринбурга только в 2025 году. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, подтвердив тем самым позицию ГК «Автодор». «Мы в следующем году к Екатеринбургу планируем прийти», — передает ТАСС слова Хуснуллина. Он отметил, что еще через год дорогу проложат до Тюмени. Ранее о переносе сроков сдачи объекта заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. По его словам, это связано с погодой в Башкортостане, испортившей временные дороги, по которым перевозили строительные материалы. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле оценивали в 50%, а в начале ноября Хуснуллин сообщил о завершении основных работ.