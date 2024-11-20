Хуснуллин подтвердил перенос открытия «путинского автобана» в Екатеринбурге

Хуснуллин: трасса М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, пермский тракт, трасса, дорога, дорожные работы, дорожные работники, трасса р-242
Еще через год дорогу проложат до Тюмени (архивное фото) Фото:

Трассу М-12 «Восток» продлят от Казани до Екатеринбурга только в 2025 году. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, подтвердив тем самым позицию ГК «Автодор».

«Мы в следующем году к Екатеринбургу планируем прийти», — передает ТАСС слова Хуснуллина. Он отметил, что еще через год дорогу проложат до Тюмени.

Ранее о переносе сроков сдачи объекта заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. По его словам, это связано с погодой в Башкортостане, испортившей временные дороги, по которым перевозили строительные материалы.

Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле оценивали в 50%, а в начале ноября Хуснуллин сообщил о завершении основных работ.

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Трассу М-12 «Восток» продлят от Казани до Екатеринбурга только в 2025 году. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, подтвердив тем самым позицию ГК «Автодор». «Мы в следующем году к Екатеринбургу планируем прийти», — передает ТАСС слова Хуснуллина. Он отметил, что еще через год дорогу проложат до Тюмени. Ранее о переносе сроков сдачи объекта заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. По его словам, это связано с погодой в Башкортостане, испортившей временные дороги, по которым перевозили строительные материалы. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле оценивали в 50%, а в начале ноября Хуснуллин сообщил о завершении основных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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