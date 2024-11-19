19 ноября 2024

Открытие «путинской трассы» до Екатеринбурга перенесли

Трассу М-12 «Восток» из Казани в Екатеринбург откроют в июле 2025 года
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Ямальские зарисовки. Салехард , дорожные работы, ямал, трасса, дорога
Плохая погода сорвала сроки сдачи трассы (архивное фото) Фото:

Открытие трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга перенесли на июль 2025-го. Сроки сорвала плохая погода, испортившая временные дороги, по которым перевозили строительные материалы. Об этом рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Напомню, что ввод по контракту у нас июль 2025 года. Готовность основного участка — 90%. При этом хочу сказать, что, наверно, банально мы в этом году столкнулись с тяжелой ситуацией — количество осадков, которые в Башкортостане выпали, они зашкаливают все», — передает ТАСС слова Петушенко. Он отметил, что строительство трассы Дюртюли — Ачит идет в соответствии с графиком.

Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле составляла 50%, а в начале ноября зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных работ. М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.

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Открытие трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга перенесли на июль 2025-го. Сроки сорвала плохая погода, испортившая временные дороги, по которым перевозили строительные материалы. Об этом рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. «Напомню, что ввод по контракту у нас июль 2025 года. Готовность основного участка — 90%. При этом хочу сказать, что, наверно, банально мы в этом году столкнулись с тяжелой ситуацией — количество осадков, которые в Башкортостане выпали, они зашкаливают все», — передает ТАСС слова Петушенко. Он отметил, что строительство трассы Дюртюли — Ачит идет в соответствии с графиком. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле составляла 50%, а в начале ноября зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных работ. М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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