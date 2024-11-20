Аналитики предупредили о резком подорожании мандаринов к Новому году

В России в полтора раза подорожают мандарины к Новому году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на мандарины в РФ, возможно, не поднимутся выше, чем на 50%
Цены на мандарины в РФ, возможно, не поднимутся выше, чем на 50% Фото:

В России цены на мандарины вырастут в полтора раза, согласно оценке эксперто. Это связано с ослаблением курса рубля, неурожаем цитрусовых в Турции и уходом с российского рынка марокканских импортеров этого фрукта. Об этом сообщила генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. 

«Я полагаю, что до конца декабря этот фактор [ослабление курса рубля] на цене экзотических фруктов не скажется, скорее всего, он даст рост стоимости в январе-феврале. Однако до конца декабря цены на мандарины все равно поднимутся, правда, не думаю, что на 50%. Здесь основной момент: наш главный поставщик Турция из-за непогоды получила не очень высокий урожай цитрусовых», — заявила Козий. Ее слова передает MK.RU

Также эксперт отметила, что на ситуацию с подорожанием мандаринов влияет то, что в Испании сильное наводнение погубило огромный урожай цитрусовых. Их Мадрид поставляет в страны Европы. В связи с этим Турция не может заместить испанскими мандаринами урожай в своих поставках. 

Кроме того, традиционно мандарины в Россию поставляются не только из Турции, но и из Марокко, Абхазии, Китая, Египта, Ирана и Грузии. Однако огромная часть марокканских импортеров ушла с российского рынка после наложения на страну санкций. В связи с этим география поставок сместилась с южного на северное полушарие. 

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о дефиците яблок в стране. Подобное заявление он сделал в ходе разговора с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло, который отметил, что в регионе находится самый большой яблоневый сад на юге РФ, передает VSE42.RU. Кроме того, к Новому году не стоит ожидать повышения цен на красную икру. Возможное повышение цен может быть связано лишь с ажиотажем вокруг продукта, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России цены на мандарины вырастут в полтора раза, согласно оценке эксперто. Это связано с ослаблением курса рубля, неурожаем цитрусовых в Турции и уходом с российского рынка марокканских импортеров этого фрукта. Об этом сообщила генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.  «Я полагаю, что до конца декабря этот фактор [ослабление курса рубля] на цене экзотических фруктов не скажется, скорее всего, он даст рост стоимости в январе-феврале. Однако до конца декабря цены на мандарины все равно поднимутся, правда, не думаю, что на 50%. Здесь основной момент: наш главный поставщик Турция из-за непогоды получила не очень высокий урожай цитрусовых», — заявила Козий. Ее слова передает MK.RU.  Также эксперт отметила, что на ситуацию с подорожанием мандаринов влияет то, что в Испании сильное наводнение погубило огромный урожай цитрусовых. Их Мадрид поставляет в страны Европы. В связи с этим Турция не может заместить испанскими мандаринами урожай в своих поставках.  Кроме того, традиционно мандарины в Россию поставляются не только из Турции, но и из Марокко, Абхазии, Китая, Египта, Ирана и Грузии. Однако огромная часть марокканских импортеров ушла с российского рынка после наложения на страну санкций. В связи с этим география поставок сместилась с южного на северное полушарие.  Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о дефиците яблок в стране. Подобное заявление он сделал в ходе разговора с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло, который отметил, что в регионе находится самый большой яблоневый сад на юге РФ, передает VSE42.RU. Кроме того, к Новому году не стоит ожидать повышения цен на красную икру. Возможное повышение цен может быть связано лишь с ажиотажем вокруг продукта, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...