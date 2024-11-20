За кресло главы нового челябинского муниципалитета поспорят трое

Три кандидата прошли конкурс на выборы главы Пластовского муниципального округа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания. Челябинск., голосование
Окончательный выбор пластовским депутатам предстоит сделать 28 ноября Фото:
новость из сюжета
Конкурсы на глав в Челябинской области

Три кандидата прошли конкурс по выборам главы Пластовского муниципального округа, недавно созданного в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии.

«Отбор успешно прошли все три кандидата. Это исполняющий обязанности главы округа 28-летний Аркадий Даниелян и два его зама — 50-летняя Наталья Дьячкова и 51-летняя Светлана Федорцова», — пояснили в комиссии. В существующей структуре власти Дьячкова отвечает за социальную сферу, Федорцова — за экономику.

В 2024 году Пластовский район преобразовали в округ. Соответственно, пять самостоятельных муниципальных образований, в том числе Пластовское городское поселение, были объединены в один муниципалитет. Это повлекло за собой смену структуры управления, в том числе упразднение городского и сельских советов.

В начале сентября состоялись выборы собрания депутатов округа. Теперь 28 ноября депутатам предстоит выбрать главу из трех прошедших отбор кандидатов.

В 2024 году, помимо Пластовского, были преобразованы в округа Саткинский и Нязепетровский районы. Там состоялись досрочные выборы собраний депутатов. Были упразднены городские и сельские советы, а руководители администраций городов и сел перешли на работу в администрации округов. В 2022 году через такую процедуру прошел Коркинский район, став муниципальным округом.

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Три кандидата прошли конкурс по выборам главы Пластовского муниципального округа, недавно созданного в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии. «Отбор успешно прошли все три кандидата. Это исполняющий обязанности главы округа 28-летний Аркадий Даниелян и два его зама — 50-летняя Наталья Дьячкова и 51-летняя Светлана Федорцова», — пояснили в комиссии. В существующей структуре власти Дьячкова отвечает за социальную сферу, Федорцова — за экономику. В 2024 году Пластовский район преобразовали в округ. Соответственно, пять самостоятельных муниципальных образований, в том числе Пластовское городское поселение, были объединены в один муниципалитет. Это повлекло за собой смену структуры управления, в том числе упразднение городского и сельских советов. В начале сентября состоялись выборы собрания депутатов округа. Теперь 28 ноября депутатам предстоит выбрать главу из трех прошедших отбор кандидатов. В 2024 году, помимо Пластовского, были преобразованы в округа Саткинский и Нязепетровский районы. Там состоялись досрочные выборы собраний депутатов. Были упразднены городские и сельские советы, а руководители администраций городов и сел перешли на работу в администрации округов. В 2022 году через такую процедуру прошел Коркинский район, став муниципальным округом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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