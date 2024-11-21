Продюсер объяснил, зачем Успенская добавила дочь в райдер

Певица Любовь Успенская добавила свою дочь в райдер и представила организаторам новые требования. Сделала это королева шансона после истории с якобы исчезновением Татьяны Плаксиной, тайно сбежавшей от матери. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что же на самом деле может стоять за таким шагом исполнительницы хита «Кабриолет».
Успенская в начале октября вернулась с гастролей и не обнаружила дочь дома. Выяснилось, что Татьяна оставила телефоны и тайно улетела в Израиль. После этого заботливая мать решила: чтобы ситуация не повторилась, с 34-летней наследницы больше нельзя спускать глаз. Певица вписала Плаксину в свой райдер и теперь на плечи организаторов гастролей Успенской упала обязанность оплачивать дополнительные 500 тысяч рублей, а также проживание, билеты и другие расходы на Татьяну, сообщает Mash.
Павел Рудченко, оценивая включение Татьяны в райдер матери, высказал ряд мыслей.
«Это интересная, конечно, история. Для начала — непонятно, в качестве кого Любовь Залмановна включила дочь: в качестве обслуживающего персонала — это одно. В качестве менеджера команды — вряд ли, потому что Татьяне не нравится этим заниматься и в принципе это не ее профиль деятельности. Тут может быть следующее.
Во-первых, конечно, Успенская как мать может действительно переживать за дочь, поэтому она и пошла на такой шаг. Во-вторых, это очередной инфоповод, после которого о них снова будут говорить. Дочка не пользуется особой популярностью у людей, а тут отличный повод напомнить о себе. Возможно, именно отсутствие внимания зрителей и является причиной, почему Татьяна не хочет заниматься шоу-бизнесом.
А на гастролях вместе с мамой Плаксина пересмотрит свое решение и «заразится» желанием петь. Не исключено, что Успенская как раз из этого расчета и решила брать дочь с собой. Любовь Залмановна, несмотря на все сложности и конфликты, верит в Татьяну и хотела бы использовать свои инструменты и возможности для облегчения жизни родной дочери», — заключил продюсер.
В обновленном райдере Успенской, помимо участия дочери, теперь значится следующее: три билета в бизнес-классе и два в эконом-классе; машина Mercedes-Benz Sprinter; два номера в отеле — в президентском люксе (для артистки) и полулюксе (для директора). А еще организаторы обязаны оплачивать госпошлину за перевозку собаки Успенской и все расходы по ее уходу. Общая сумма гонорара звезды теперь составляет 4 миллиона рублей. А вот есть выезжает за пределы России, эта сумма еще увеличивается. В Турции организаторам придется раскошелиться на 5,3 миллиона рублей, в Дубае — 6,4 миллиона рублей.
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