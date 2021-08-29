В ресторане принимали решение о «коронации» вора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Челябинске выставили на продажу ресторан «Остап Бендеръ», где несколько лет назад проходила масштабная воровская сходка. Заведение продают за 23 млн рублей, следует из объявления на сайте Avito.

«Продается ресторан „Бендер“ со всем оборудованием. Площадь заведения 860 кв. метров, а с летней верандой составляет 1200 кв. метров. В заведении три банкетных зала: летний свадебный зал, малый и большой. В ресторане выполнен классический ремонт. Все залы меблированы, имеется белый рояль Leipzig Bliithner», — говорится в тексте объявления.

Согласно сервису СБИС, собственником учреждения является Атом Барсегян. Заведение контролирует армянская диаспора. Контактное лицо для связи, указанное на Avito, на звонки корреспондента URA.RU не отвечает.

В челябинском ресторане «Остап Бендеръ» в 2017 году происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира. По словам сотрудников полиции, элитными иномарками были заполнены ближайшие дороги и соседние дворы. На встрече присутствовали «смотрящий» за Южным Уралом Илхам Османов, а также ключевые представители воровской среды из Екатеринбурга и Перми.

Заведение продается с белым роялем Leipzig Bliithner Скрин. Сайт Avito