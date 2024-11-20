Где курганские школьники могут заработать

Работа позволяет подросткам не только заработать карманные деньги, но и приобрести ценные навыки, развить ответственность и научиться планировать свое время. На данный момент все больше школьников ищут подработку, которая позволит им стать более независимыми от родителей и подготовиться к взрослой жизни. О том, где могут заработать курганские школьники — в материале URA.RU.
Работа промоутером
Условия работы:
- Ежедневные выплаты;
- Обучение сотрудников;
- Работа рядом с домом;
- Свободный график работы.
В среднем работодатели обещают от 600 до 2000 тысяч рублей за одну смену. Подросток должен разносить печатную продукцию по почтовым ящикам.
Сотрудник на выкладку товаров
Условия работы:
- Еженедельные выплаты;
- Свободный график, возможна подработка;
- Работа с 16 лет.
За одну смену работодатель обещает платить 1400 рублей. Сотрудник должен выкладывать товары в торговом зале, следить за сроками годности, менять ценники и выполнять поручения администратора.
Сборщик заказов
Условия работы:
- Выплаты без задержек и штрафов;
- Гибкий график;
- Бесплатная униформа для сотрудников;
- Возможность совмещать с учебой;
- Работа с 16 лет.
В объявлениях указано, что доход за смену составит до 5000 рублей. В обязанности сотрудника входит комплектация заказов в продуктовых магазинах.
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