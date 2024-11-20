20 ноября 2024

Где курганские школьники могут заработать

Курганским школьникам предлагают раздавать листовки и собирать заказы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, тротуар, подростки, дети, школьники
Некоторые работодатели принимают на работу подростков от 14-16 лет Фото:

Работа позволяет подросткам не только заработать карманные деньги, но и приобрести ценные навыки, развить ответственность и научиться планировать свое время. На данный момент все больше школьников ищут подработку, которая позволит им стать более независимыми от родителей и подготовиться к взрослой жизни. О том, где могут заработать курганские школьники — в материале URA.RU.

Работа промоутером

Условия работы:

  • Ежедневные выплаты;
  • Обучение сотрудников;
  • Работа рядом с домом;
  • Свободный график работы.

В среднем работодатели обещают от 600 до 2000 тысяч рублей за одну смену. Подросток должен разносить печатную продукцию по почтовым ящикам.

Сотрудник на выкладку товаров

Условия работы:

  • Еженедельные выплаты;
  • Свободный график, возможна подработка;
  • Работа с 16 лет.

За одну смену работодатель обещает платить 1400 рублей. Сотрудник должен выкладывать товары в торговом зале, следить за сроками годности, менять ценники и выполнять поручения администратора.

Сборщик заказов

Условия работы:

  • Выплаты без задержек и штрафов;
  • Гибкий график;
  • Бесплатная униформа для сотрудников;
  • Возможность совмещать с учебой;
  • Работа с 16 лет.

В объявлениях указано, что доход за смену составит до 5000 рублей. В обязанности сотрудника входит комплектация заказов в продуктовых магазинах.

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Работа позволяет подросткам не только заработать карманные деньги, но и приобрести ценные навыки, развить ответственность и научиться планировать свое время. На данный момент все больше школьников ищут подработку, которая позволит им стать более независимыми от родителей и подготовиться к взрослой жизни. О том, где могут заработать курганские школьники — в материале URA.RU. Условия работы: В среднем работодатели обещают от 600 до 2000 тысяч рублей за одну смену. Подросток должен разносить печатную продукцию по почтовым ящикам. Условия работы: За одну смену работодатель обещает платить 1400 рублей. Сотрудник должен выкладывать товары в торговом зале, следить за сроками годности, менять ценники и выполнять поручения администратора. Условия работы: В объявлениях указано, что доход за смену составит до 5000 рублей. В обязанности сотрудника входит комплектация заказов в продуктовых магазинах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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