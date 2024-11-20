Где курганские школьники могут заработать

Курганским школьникам предлагают раздавать листовки и собирать заказы

21 ноября 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Некоторые работодатели принимают на работу подростков от 14-16 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Работа позволяет подросткам не только заработать карманные деньги, но и приобрести ценные навыки, развить ответственность и научиться планировать свое время. На данный момент все больше школьников ищут подработку, которая позволит им стать более независимыми от родителей и подготовиться к взрослой жизни. О том, где могут заработать курганские школьники — в материале URA.RU. Работа промоутером Условия работы: Ежедневные выплаты;

Обучение сотрудников;

Работа рядом с домом;

Свободный график работы. В среднем работодатели обещают от 600 до 2000 тысяч рублей за одну смену. Подросток должен разносить печатную продукцию по почтовым ящикам. Сотрудник на выкладку товаров Условия работы: Еженедельные выплаты;

Свободный график, возможна подработка;

Работа с 16 лет. За одну смену работодатель обещает платить 1400 рублей. Сотрудник должен выкладывать товары в торговом зале, следить за сроками годности, менять ценники и выполнять поручения администратора. Сборщик заказов Условия работы: Выплаты без задержек и штрафов;

Гибкий график;

Бесплатная униформа для сотрудников;

Возможность совмещать с учебой;

Работа с 16 лет. В объявлениях указано, что доход за смену составит до 5000 рублей. В обязанности сотрудника входит комплектация заказов в продуктовых магазинах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работа позволяет подросткам не только заработать карманные деньги, но и приобрести ценные навыки, развить ответственность и научиться планировать свое время. На данный момент все больше школьников ищут подработку, которая позволит им стать более независимыми от родителей и подготовиться к взрослой жизни. О том, где могут заработать курганские школьники — в материале URA.RU. Условия работы: В среднем работодатели обещают от 600 до 2000 тысяч рублей за одну смену. Подросток должен разносить печатную продукцию по почтовым ящикам. Условия работы: За одну смену работодатель обещает платить 1400 рублей. Сотрудник должен выкладывать товары в торговом зале, следить за сроками годности, менять ценники и выполнять поручения администратора. Условия работы: В объявлениях указано, что доход за смену составит до 5000 рублей. В обязанности сотрудника входит комплектация заказов в продуктовых магазинах.