Авиакомпании РФ приостановили полеты на половине всех самолетов Airbus

21 ноября 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

Основной причиной стали трудности с ремонтом двигателей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что является половиной всего парка этих авиалайнеров в стране. Основной причиной стали трудности с ремонтом двигателей, вызванные санкционными ограничениями и нехваткой запчастей на международном рынке, пишет «Коммерсант». «Некоторые самолеты были выведены в резерв для экономии ресурсов двигателей до начала высокого туристического сезона, однако 15-20 из них могут так и не вернуться к полетам», — сообщает « Коммерсант ». Собеседники издания также предполагают, что массовый вывод A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году. Как отмечается, на 20 ноября в России простаивает более половины оставшихся Airbus A320neo и A321neo. Проблемы с обслуживанием двигателей заставили авиаперевозчиков экономить ресурсы, что подтверждается данными Flightradar24. Особенно серьезная ситуация наблюдается у авиакомпании S7, где из 39 A320/A321neo простаивают 31 самолет. В частности, авиакомпания «Аэрофлот» ведет переговоры о заключении первого в России контракта на «мокрый лизинг» с компанией iFly, которая ранее занималась чартерными перевозками. В рамках потенциального соглашения планируется передача трех лайнеров Airbus A330 с экипажами. Предполагается, что эти самолеты будут использоваться на маршрутах в Дальневосточном регионе, согласно информации от источников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что является половиной всего парка этих авиалайнеров в стране. Основной причиной стали трудности с ремонтом двигателей, вызванные санкционными ограничениями и нехваткой запчастей на международном рынке, пишет «Коммерсант». «Некоторые самолеты были выведены в резерв для экономии ресурсов двигателей до начала высокого туристического сезона, однако 15-20 из них могут так и не вернуться к полетам», — сообщает «Коммерсант». Собеседники издания также предполагают, что массовый вывод A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году. Как отмечается, на 20 ноября в России простаивает более половины оставшихся Airbus A320neo и A321neo. Проблемы с обслуживанием двигателей заставили авиаперевозчиков экономить ресурсы, что подтверждается данными Flightradar24. Особенно серьезная ситуация наблюдается у авиакомпании S7, где из 39 A320/A321neo простаивают 31 самолет. В частности, авиакомпания «Аэрофлот» ведет переговоры о заключении первого в России контракта на «мокрый лизинг» с компанией iFly, которая ранее занималась чартерными перевозками. В рамках потенциального соглашения планируется передача трех лайнеров Airbus A330 с экипажами. Предполагается, что эти самолеты будут использоваться на маршрутах в Дальневосточном регионе, согласно информации от источников.