В России зафиксирована самая высокая цена на главный новогодний деликатес

ЕМИСС: Крым и Москва стали регионами с самой дорогой красной икрой
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, икра, форель
В Крыму и Московской области на октябрь этого года зафиксирована самая дорогая цена на икру Фото:

Стоимость красной икры в России достигла отметки в восемь тысяч рублей за килограмм в 25 российских регионах, причем самая высокая цена наблюдалась в Крыму. Об этом пишут журналисты ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Икра традиционно считается главным деликатесом к Новому году.

Согласно данным статистики, наиболее дорога стоимость деликатеса наблюдается в Крыму, а также Мурманской и московской областях, там цена за килограмм превышает 10 тысяч рублей, передает РИА Новости. В целом, средняя цена в этом году на икру составляет 8104 рубля.

В шести регионах стоимость продукта превысила девять тысяч рублей в шести регионах, включая Севастополь и Ростовскую область. В 16 субъектах России цена колебалась от восьми до девяти тысяч рублей за килограмм. Также отмечается, что в 50 регионах цена на деликатес составила от шести до восьми тысяч рублей.

На днях аналитики предупреждали о подорожании икры. Отмечалось, что к Новому году подорожает стоимость не только данного деликатеса, но также и мандаринов.

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Стоимость красной икры в России достигла отметки в восемь тысяч рублей за килограмм в 25 российских регионах, причем самая высокая цена наблюдалась в Крыму. Об этом пишут журналисты ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Икра традиционно считается главным деликатесом к Новому году. Согласно данным статистики, наиболее дорога стоимость деликатеса наблюдается в Крыму, а также Мурманской и московской областях, там цена за килограмм превышает 10 тысяч рублей, передает РИА Новости. В целом, средняя цена в этом году на икру составляет 8104 рубля. В шести регионах стоимость продукта превысила девять тысяч рублей в шести регионах, включая Севастополь и Ростовскую область. В 16 субъектах России цена колебалась от восьми до девяти тысяч рублей за килограмм. Также отмечается, что в 50 регионах цена на деликатес составила от шести до восьми тысяч рублей. На днях аналитики предупреждали о подорожании икры. Отмечалось, что к Новому году подорожает стоимость не только данного деликатеса, но также и мандаринов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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