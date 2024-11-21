В России зафиксирована самая высокая цена на главный новогодний деликатес

Стоимость красной икры в России достигла отметки в восемь тысяч рублей за килограмм в 25 российских регионах, причем самая высокая цена наблюдалась в Крыму. Об этом пишут журналисты ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Икра традиционно считается главным деликатесом к Новому году.
Согласно данным статистики, наиболее дорога стоимость деликатеса наблюдается в Крыму, а также Мурманской и московской областях, там цена за килограмм превышает 10 тысяч рублей, передает РИА Новости. В целом, средняя цена в этом году на икру составляет 8104 рубля.
В шести регионах стоимость продукта превысила девять тысяч рублей в шести регионах, включая Севастополь и Ростовскую область. В 16 субъектах России цена колебалась от восьми до девяти тысяч рублей за килограмм. Также отмечается, что в 50 регионах цена на деликатес составила от шести до восьми тысяч рублей.
На днях аналитики предупреждали о подорожании икры. Отмечалось, что к Новому году подорожает стоимость не только данного деликатеса, но также и мандаринов.
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