В СФ заявили о сговоре Трампа с Байденом по поводу ударов по России

21 ноября 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп (на фото) мог изначально знать, что Джо Байден хочет разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты против РФ, считает Алексей Пушков Фото: Official White House Photo / Tia Dufour Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предполагает, что Дональд Трамп, который вскоре официально вступит в должность президента США, изначально мог быть в курсе о решении текущего главы страны Джо Байдена разрешить Украине удары по российской территории дальнобойными ракетами. В качестве подтверждения своих слов сенатор приводит молчание со стороны Трампа по поводу последних событий. «Шаг Байдена [разрешить удары ATACMS по территории РФ] выглядит согласованным с Трампом. Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале, отметив, что Трамп ранее активно выступал против такого решения, опасаясь потенциальной третьей мировой войны. Сенатор предполагает, что Трамп мог согласиться на удары по России, чтобы надавить на Москву и вынудить ее подготовиться к переговорам с Киевом. При этом США хотят именно усилить собственные позиции перед началом переговорного процесса, считает Пушков. Ранее Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь России. Об этом писали авторы The New Yourk Times, передает «Национальная служба новостей». При этом журналисты ссылались на свои источники. Также сообщалось о том, что администрация действующего президента разрешила использовать против РФ и британские ракеты Storm Shadow. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предполагает, что Дональд Трамп, который вскоре официально вступит в должность президента США, изначально мог быть в курсе о решении текущего главы страны Джо Байдена разрешить Украине удары по российской территории дальнобойными ракетами. В качестве подтверждения своих слов сенатор приводит молчание со стороны Трампа по поводу последних событий. «Шаг Байдена [разрешить удары ATACMS по территории РФ] выглядит согласованным с Трампом. Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале, отметив, что Трамп ранее активно выступал против такого решения, опасаясь потенциальной третьей мировой войны. Сенатор предполагает, что Трамп мог согласиться на удары по России, чтобы надавить на Москву и вынудить ее подготовиться к переговорам с Киевом. При этом США хотят именно усилить собственные позиции перед началом переговорного процесса, считает Пушков. Ранее Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь России. Об этом писали авторы The New Yourk Times, передает «Национальная служба новостей». При этом журналисты ссылались на свои источники. Также сообщалось о том, что администрация действующего президента разрешила использовать против РФ и британские ракеты Storm Shadow.