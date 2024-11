США разрешили использовать Storm Shadow для ударов по России

20 ноября 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине бить по территории РФ британскими дальнобойными ракетами Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация действующего президента США Джо Байдена дала разрешение на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории РФ. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании. По данным The Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его правительство воздерживаются от официальных комментариев относительно использования ракет Storm Shadow по «операционным причинам». Это решение объясняется стремлением не предоставлять России стратегическое преимущество на поле боя. Важно отметить, что эффективное использование данных ракет зависит от американской системы наведения. Дополнительно, как сообщает The Times, союзники Стармера утверждают, что одобрение ударов ракетами Storm Shadow вглубь российской территории не повлияет на ход конфликта на Украине. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что применение этих ракет послужит «мощным сигналом», хотя передача Украине крылатых ракет Taurus от Германии могла бы иметь большее значение. Ранее Байден предоставил ВСУ разрешение на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по российским территориям. На саммите «Большой Двадцатки» глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал это разрешение как стремление Запада к эскалации конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация действующего президента США Джо Байдена дала разрешение на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории РФ. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании. По данным The Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его правительство воздерживаются от официальных комментариев относительно использования ракет Storm Shadow по «операционным причинам». Это решение объясняется стремлением не предоставлять России стратегическое преимущество на поле боя. Важно отметить, что эффективное использование данных ракет зависит от американской системы наведения. Дополнительно, как сообщает The Times, союзники Стармера утверждают, что одобрение ударов ракетами Storm Shadow вглубь российской территории не повлияет на ход конфликта на Украине. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что применение этих ракет послужит «мощным сигналом», хотя передача Украине крылатых ракет Taurus от Германии могла бы иметь большее значение. Ранее Байден предоставил ВСУ разрешение на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по российским территориям. На саммите «Большой Двадцатки» глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал это разрешение как стремление Запада к эскалации конфликта на Украине.