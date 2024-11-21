Российские авиаперевозчики решили временно вывести из эксплуатации 34 лайнера Airbus A320/A321neo. Это составляет 50% от общего числа данных авиалайнеров, находящихся в пользовании. По состоянию на 20 ноября, в России приостановлено использование более половины всех самолетов моделей Airbus A320neo и A321neo. Почему Россия приостановила полеты на половине Airbus и как заменяла самолеты Запада на фоне санкций — в материале URA.RU.
Приостановка полетов на половине Airbus, причины
Авиакомпании временно прекратили эксплуатацию 34 из 66 самолетов типа Airbus A320/А321neo, что составляет половину всех таких воздушных судов в России. Некоторые из лайнеров были отправлены в резерв для сохранения ресурсов двигателей до начала пикового сезона. Однако от 15 до 20 самолетов, возможно, уже не будут возвращены к полетам. Эти модели оснащены передовыми, но склонными к неисправностям двигателями, которые невозможно отремонтировать в РФ, а также нельзя импортировать комплектующие для них из-за санкций и дефицита на мировом рынке. Это заставило авиаперевозчиков экономить ресурсы. Особенно сложная ситуация сложилась у авиакомпании S7, у которой не эксплуатируется 31 из 39 самолетов A320/А321neo возрастом от трех до семи лет.
К 20 ноября в России находится более половины всех оставшихся Airbus A320neo и A321neo. По мнению экспертов, примерно 10% всего иностранного авиапарка Airbus могут быть сняты с эксплуатации к 2026 году.
A320/А321neo оснащены двигателями Pratt & Whitney (P&W, США) и составляют более трети парка S7. Также восемь А321neo простаивают с 2023 года. Из 31 самолета типа A320neo пять перестали эксплуатировать. Дополнительно 18 A320neo были постепенно отправлены в резерв с января по сентябрь 2024 года и на текущий момент находятся на базовых аэропортах перевозчика в Домодедове и Толмачево (Новосибирск). Компания S7 намерена экономить ресурсы двигателей этих самолетов до начала следующего пикового сезона полетов. Однако другие источники утверждают, что ресурсы двигателей более чем у 20 самолетов уже практически исчерпаны.
Всего в реестре Росавиации за перевозчиком зарегистрировано 92 самолета. Кроме А320/А321neo, из магистрального флота не летает только один А319, остальные Boeing и Airbus находятся в рабочем состоянии. Из 69 оставшихся у S7 Airbus сертификаты летной годности (СЛГ) сохранены у 55 самолетов. СЛГ восьми А321neo и шести A320neo временно приостановлены.
В России, помимо авиакомпании S7, эксплуатируется еще 27 лайнеров семейства A320/А321neo. «Аэрофлот» использует девять таких воздушных судов, два из которых находятся в процессе технического обслуживания. «Уральские авиалинии» имеют в своем арсенале 11 самолетов, однако один из них не используется с начала октября из-за износа двигателя. Большинство крупных перевозчиков оснащают свои самолеты двигателями Leap от CFM (Франция), которые считаются менее проблематичными по сравнению с двигателями P&W. Однако в 2023 году произошел массовый отзыв двигателей P&W, что привело к сокращению рейсов многими авиакомпаниями мира. По информации источников «Коммерсанта», если в России не будет организован ремонт, самолеты типа A320/А321neo начнут массово выводиться из эксплуатации примерно с 2026 года.
Возможность ремонта двигателей A320/А321neo в России ставится под сомнение всеми опрошенными экспертами. Некоторые авиакомпании уже пытались получить разрешение на вывоз двигателей для ремонта за рубежом, но ответа от Минтранса не последовало. Также ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко сообщил, что поток пассажиров почти перестал расти из-за дефицита предложения в авиасфере. По его мнению, в 2025 году ситуация не улучшится.
Уход авиакомпаний Запада из России
Вслед за Boeing из РФ ушел Airbus. Также компания прекрати ла поставки запчастей в страну на фоне санкций, сообщает агентство Reuters. Кроме того, деятельность инженерного центра компании в России была приостановлена. Известно, что в России у Airbus функционирует совместное предприятие — инженерный центр «ИКАР», где 51% принадлежит европейскому авиастроителю, 45% находится в владении АО «Система-инвест» (часть АФК «Система»), а оставшиеся 4% — у ГК «Каскол».
Аналогичные меры были предприняты и американским авиаконцерном Boeing, который временно приостановил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний, а также остановил поставку запасных частей. Кроме того, приостановлены операции подразделений Boeing в Москве и учебного авиационного центра в Сколково.
По факту ухода Boeing и Airbus из России первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия получила «хороший урок». Страна не допустит повторной работы авиакомпаний на своей территории, передает «Известия».
Кроме того, компания Airbus решила отказаться от российского титана, его покупки были наращены у Японии и США, сообщил директор Airbus Defence & Space Майкл Шеллхорн, его слова приводит Reuters. При этом сертификация новых поставщиков может занят несколько лет.
Чем Россия заменила Airbus и Boeing
В России создана условия, позволяющие заменить иностранные самолеты на лайнеры отечественного производства. В стране функционируют новые заводы, и организовано производство всех необходимых деталей для сборки самолетов.
За шесть лет российская авиаотрасль планирует построить свыше 600 самолетов. Основу авиапарка составят Superjet и флагманские МС-21. Так, авиаперевозчикам планируется передать 270 самолетов МС-21-310, 70 — Ил-114-300, 142— SSJ-New, 115 — Ту-214 и 12 — Ил-96-300. Помимо прочего, на смену устаревшему Ан-2 придет самолет «Байкал», передает «Российская газета».
Так, «Аэрофлот» планирует до 2030 года списать 188 иностранных самолетов из-за возможных сложностей с их техническим обслуживанием. Ожидается, что авиакомпания получит 339 новых лайнеров российской сборки, что позволит увеличить авиапарк на 43% (до 500 единиц). Ранее было объявлено о подписании «Аэрофлотом» контракта на приобретение отечественных самолетов на сумму в один триллион рублей. В рамках этого соглашения, которое рассчитано до 2030 года, авиакомпания получит 339 российских самолетов, включая 210 МС-21, 89 Superjet-NEW и 40 Ту-214. Поставки первых шести МС-21 и семи Ту-214 начнутся в 2024 году, а уже в с 2025 году компания получит первые два Superjet-NEW.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в беседе с гендиректором авиакомпании Сергеем Александровским подчеркнул, что при поддержке президента страны Владимира Путина было принято решение увеличить производство Ту-214 до 20 самолетов в год, выделив на это 42 млрд рублей. Александровский в ходе разговора также осветил тему программы цифровой трансформации компании, предусматривающую замену 131 системы к концу 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.