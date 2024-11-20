20 ноября 2024

В Челябинской области Троицкий район поменяет статус

© Служба новостей «URA.RU»
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На публичных слушаниях жители района смогут задать вопросы о преобразовании в округ
На публичных слушаниях жители района смогут задать вопросы о преобразовании в округ Фото:

Депутаты Троицкого района (Челябинская область) приняли решение о назначении публичных слушаний по вопросу преобразования района в муниципальный округ. Решение опубликовано на сайте собрания депутатов.

«Провести публичные слушания по вопросу объединения сельских поселений, входящих в состав Троицкого муниципального района, в целях его преобразования и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Троицкого муниципального округа. Назначить публичные слушания на 10:00 часов 9 декабря», — говорится в решении.

Жители района могут подать в оргкомитет свои предложения по проведению слушаний. После их проведения в течение пяти дней будут приниматься замечания к проекту решения о преобразовании муниципалитета.

Согласие на преобразование района должны выразить депутаты всех 14 сельсоветов, входящих в состав района. В дальнейшем все сельские поселения будут объединены, а сельсоветы будут ликвидированы.

Также о назначении публичных слушаний по вопросу о преобразовании в округ объявили в Кунашакском районе. Преобразование всех оставшихся 23 районов Челябинской области в округа губернатор Алексей Текслер анонсировал на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября. Ранее в округа были преобразованы четыре муниципалитета — Коркинский, Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.

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Депутаты Троицкого района (Челябинская область) приняли решение о назначении публичных слушаний по вопросу преобразования района в муниципальный округ. Решение опубликовано на сайте собрания депутатов. «Провести публичные слушания по вопросу объединения сельских поселений, входящих в состав Троицкого муниципального района, в целях его преобразования и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Троицкого муниципального округа. Назначить публичные слушания на 10:00 часов 9 декабря», — говорится в решении. Жители района могут подать в оргкомитет свои предложения по проведению слушаний. После их проведения в течение пяти дней будут приниматься замечания к проекту решения о преобразовании муниципалитета. Согласие на преобразование района должны выразить депутаты всех 14 сельсоветов, входящих в состав района. В дальнейшем все сельские поселения будут объединены, а сельсоветы будут ликвидированы. Также о назначении публичных слушаний по вопросу о преобразовании в округ объявили в Кунашакском районе. Преобразование всех оставшихся 23 районов Челябинской области в округа губернатор Алексей Текслер анонсировал на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября. Ранее в округа были преобразованы четыре муниципалитета — Коркинский, Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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