20 ноября 2024

Боец СВО убил пару в Екатеринбурге из-за ревности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом доме произошло убийство
В этом доме произошло убийство Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек

Мотивом двойного убийства в Екатеринбурге, предположительно, стала ревность. Подробности URA.RU сообщил источник.

«Мужчина зарезал свою бывшую женщину и ее нового ухажера. Он вернулся недавно с СВО, а после расправы подался в бега», — пояснил собеседник агентства. Соседи убитой рассказали агентству, что ее нередко видели с разными кавалерами. «Она была красивой, коммуникабельной, любила веселую жизнь, легко заводила новые знакомства. Из ее квартиры часто доносилась громкая музыка. У нее есть трое детей, она их родила от разных мужчин», — рассказала об убитой одна из соседок. Мама погибшей заявила корреспонденту, что ей ничего неизвестно об убийстве дочери.

Тела пары по фамилии Федотова и Куйвашев были найдены на улице Первомайская 20 ноября. Они лежали в луже крови с ножевыми ранениями. Предполагаемым убийцей является некто Рыжков, ранее трижды судимый боец СВО. Сейчас он в розыске.

Силовики работали на месте преступления и опрашивали соседей
Силовики работали на месте преступления и опрашивали соседей
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Мотивом двойного убийства в Екатеринбурге, предположительно, стала ревность. Подробности URA.RU сообщил источник. «Мужчина зарезал свою бывшую женщину и ее нового ухажера. Он вернулся недавно с СВО, а после расправы подался в бега», — пояснил собеседник агентства. Соседи убитой рассказали агентству, что ее нередко видели с разными кавалерами. «Она была красивой, коммуникабельной, любила веселую жизнь, легко заводила новые знакомства. Из ее квартиры часто доносилась громкая музыка. У нее есть трое детей, она их родила от разных мужчин», — рассказала об убитой одна из соседок. Мама погибшей заявила корреспонденту, что ей ничего неизвестно об убийстве дочери. Тела пары по фамилии Федотова и Куйвашев были найдены на улице Первомайская 20 ноября. Они лежали в луже крови с ножевыми ранениями. Предполагаемым убийцей является некто Рыжков, ранее трижды судимый боец СВО. Сейчас он в розыске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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