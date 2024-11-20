Боец СВО убил пару в Екатеринбурге из-за ревности. Фото

21 ноября 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В этом доме произошло убийство Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек Мотивом двойного убийства в Екатеринбурге, предположительно, стала ревность. Подробности URA.RU сообщил источник. «Мужчина зарезал свою бывшую женщину и ее нового ухажера. Он вернулся недавно с СВО, а после расправы подался в бега», — пояснил собеседник агентства. Соседи убитой рассказали агентству, что ее нередко видели с разными кавалерами. «Она была красивой, коммуникабельной, любила веселую жизнь, легко заводила новые знакомства. Из ее квартиры часто доносилась громкая музыка. У нее есть трое детей, она их родила от разных мужчин», — рассказала об убитой одна из соседок. Мама погибшей заявила корреспонденту, что ей ничего неизвестно об убийстве дочери. Тела пары по фамилии Федотова и Куйвашев были найдены на улице Первомайская 20 ноября. Они лежали в луже крови с ножевыми ранениями. Предполагаемым убийцей является некто Рыжков, ранее трижды судимый боец СВО. Сейчас он в розыске. Силовики работали на месте преступления и опрашивали соседей Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мотивом двойного убийства в Екатеринбурге, предположительно, стала ревность. Подробности URA.RU сообщил источник. «Мужчина зарезал свою бывшую женщину и ее нового ухажера. Он вернулся недавно с СВО, а после расправы подался в бега», — пояснил собеседник агентства. Соседи убитой рассказали агентству, что ее нередко видели с разными кавалерами. «Она была красивой, коммуникабельной, любила веселую жизнь, легко заводила новые знакомства. Из ее квартиры часто доносилась громкая музыка. У нее есть трое детей, она их родила от разных мужчин», — рассказала об убитой одна из соседок. Мама погибшей заявила корреспонденту, что ей ничего неизвестно об убийстве дочери. Тела пары по фамилии Федотова и Куйвашев были найдены на улице Первомайская 20 ноября. Они лежали в луже крови с ножевыми ранениями. Предполагаемым убийцей является некто Рыжков, ранее трижды судимый боец СВО. Сейчас он в розыске.