В супермаркетах Тюмени продают сосиски, в которых было найдено вещество — микробная трансглютаминаза, способное вызывать рак. Корреспондент URA.RU прошелся по местным продуктовым и узнал, где торгуют опасными продуктами.
Микробную трансглютаминазу — вещество, способное вызвать тяжелые заболевания, обнаружили специалисты Россельхознадзора в сосисках нескольких российских производителей — «Вязанка», «Великолукский мясокомбинат», «Стародворье» и других. Этот компонент используется в качестве мясного клея. При этом на упаковках в составе этот компонент не указан.
В тюменских магазинах потенциально опасные сосиски продают в крупных торговых сетях. На прилавках присутствует товар от нескольких разных производителей, в том числе рекомендованных для детей.
Агентство направило запрос в управление Росоптребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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