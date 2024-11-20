20 ноября 2024

В тюменских магазинах продают сосиски с веществом, способным вызвать рак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сосиски продают в крупных сетях
Сосиски продают в крупных сетях Фото:

В супермаркетах Тюмени продают сосиски, в которых было найдено вещество — микробная трансглютаминаза, способное вызывать рак. Корреспондент URA.RU прошелся по местным продуктовым и узнал, где торгуют опасными продуктами.

Микробную трансглютаминазу — вещество, способное вызвать тяжелые заболевания, обнаружили специалисты Россельхознадзора в сосисках нескольких российских производителей — «Вязанка», «Великолукский мясокомбинат», «Стародворье» и других. Этот компонент используется в качестве мясного клея. При этом на упаковках в составе этот компонент не указан.

В тюменских магазинах потенциально опасные сосиски продают в крупных торговых сетях. На прилавках присутствует товар от нескольких разных производителей, в том числе рекомендованных для детей.

Агентство направило запрос в управление Росоптребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В супермаркетах Тюмени продают сосиски, в которых было найдено вещество — микробная трансглютаминаза, способное вызывать рак. Корреспондент URA.RU прошелся по местным продуктовым и узнал, где торгуют опасными продуктами. Микробную трансглютаминазу — вещество, способное вызвать тяжелые заболевания, обнаружили специалисты Россельхознадзора в сосисках нескольких российских производителей — «Вязанка», «Великолукский мясокомбинат», «Стародворье» и других. Этот компонент используется в качестве мясного клея. При этом на упаковках в составе этот компонент не указан. В тюменских магазинах потенциально опасные сосиски продают в крупных торговых сетях. На прилавках присутствует товар от нескольких разных производителей, в том числе рекомендованных для детей. Агентство направило запрос в управление Росоптребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...