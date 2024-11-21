Захарова пригрозила ударом по американской базе в Польше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова намекнула, что Россия не прочь ударить по американской базе в Польше
Мария Захарова намекнула, что Россия не прочь ударить по американской базе в Польше Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что американская военная база в Польше Aegis Ashore давно напрашивалась на российский удар. Этот объект — приоритетная цель для РФ. 

«Американская база противоракетной обороны (ПРО) в Польше давно вошла в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Ее слова передают «Вести» в своем telegram-канале. 

Она заявила, что США в очередной раз провоцируют Россию. Они способствуют нарастанию напряженности и стратегических рисков, уточнила Захарова. Ранее американские журналисты писали, что президент страны Джо Байден разрешил Украине наносить ракетные удары вглубь России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что американская военная база в Польше Aegis Ashore давно напрашивалась на российский удар. Этот объект — приоритетная цель для РФ.  «Американская база противоракетной обороны (ПРО) в Польше давно вошла в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Ее слова передают «Вести» в своем telegram-канале.  Она заявила, что США в очередной раз провоцируют Россию. Они способствуют нарастанию напряженности и стратегических рисков, уточнила Захарова. Ранее американские журналисты писали, что президент страны Джо Байден разрешил Украине наносить ракетные удары вглубь России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...