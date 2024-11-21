Захарова пригрозила ударом по американской базе в Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что американская военная база в Польше Aegis Ashore давно напрашивалась на российский удар. Этот объект — приоритетная цель для РФ.
«Американская база противоракетной обороны (ПРО) в Польше давно вошла в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Ее слова передают «Вести» в своем telegram-канале.
Она заявила, что США в очередной раз провоцируют Россию. Они способствуют нарастанию напряженности и стратегических рисков, уточнила Захарова. Ранее американские журналисты писали, что президент страны Джо Байден разрешил Украине наносить ракетные удары вглубь России.
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