Депутаты Госдумы должны адресовать мужчинам свои инициативы для стимуляции рождаемости. Об этом заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольга Позднякова в ходе проведения круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России». Трансляция мероприятия ведется на сайте мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».
«Обращения депутатов должны быть направлены на мужчин. Женщины итак готовы рожать. Что касается мужчин, в медийном обществе стали социально приемлемыми частые разводы и открытые об этом заявления», — пояснила Ольга Позднякова.
Разведенные артисты и спортсмены транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают финансово. В России 1,5 млн мужчин должников по алиментам, уточнила Позднякова.
В кино строится неправильный образ главы семьи, а детей показывают как дополнительный источник неприятностей. России не хватает критики не семейного мужского поведения, заявила представитель народного фронта.
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