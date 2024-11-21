В «Народном фронте» рассказали, кого нужно уговаривать на рождение детей

Позднякова: инициативы для стимуляции рождаемости нужно направлять на мужчин
© Служба новостей «URA.RU»
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Обращения депутатов должны быть направлены на мужчин. Женщины итак готовы рожать
Обращения депутатов должны быть направлены на мужчин. Женщины итак готовы рожать Фото:

Депутаты Госдумы должны адресовать мужчинам свои инициативы для стимуляции рождаемости. Об этом заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольга Позднякова в ходе проведения круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России». Трансляция мероприятия ведется на сайте мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Обращения депутатов должны быть направлены на мужчин. Женщины итак готовы рожать. Что касается мужчин, в медийном обществе стали социально приемлемыми частые разводы и открытые об этом заявления», — пояснила Ольга Позднякова.

Разведенные артисты и спортсмены транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают финансово. В России 1,5 млн мужчин должников по алиментам, уточнила Позднякова.

В кино строится неправильный образ главы семьи, а детей показывают как дополнительный источник неприятностей. России не хватает критики не семейного мужского поведения, заявила представитель народного фронта.

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Депутаты Госдумы должны адресовать мужчинам свои инициативы для стимуляции рождаемости. Об этом заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольга Позднякова в ходе проведения круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России». Трансляция мероприятия ведется на сайте мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». «Обращения депутатов должны быть направлены на мужчин. Женщины итак готовы рожать. Что касается мужчин, в медийном обществе стали социально приемлемыми частые разводы и открытые об этом заявления», — пояснила Ольга Позднякова. Разведенные артисты и спортсмены транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают финансово. В России 1,5 млн мужчин должников по алиментам, уточнила Позднякова. В кино строится неправильный образ главы семьи, а детей показывают как дополнительный источник неприятностей. России не хватает критики не семейного мужского поведения, заявила представитель народного фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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