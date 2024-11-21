Бастрыкин требует доложить о нападении на «Русскую общину» в Челябинске

21 ноября 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял расследование драки под контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о промежуточных результатах расследования нападения на дружинников «Русской общины» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В сети Интернет продолжает обсуждаться ситуация с массовым нападением 8 ноября 2024 года на членов общественной организации в Челябинске, один из которых получил ранение из травматического оружия. Глава СК России дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах расследования», — сообщает пресс-служба СК РФ. Драка между компаниями произошла 8 ноября в районе Теплотехнического института. Предварительно, представитель «Русской общины» зацепился языками с местной молодежью. На помощь к нему прибыли другие представители общины, со стороны «теплотеховских» также подтянулись люди. Началась драка, попавшая на камеру видеонаблюдения. При просмотре кадров видно, что именно дружинники начали стрельбу. Как ранили их товарища камеры не засняли. По данным URA.RU, конфликт не носит межнациональный характер. В СКР по региону по данному факту возбуждено и расследуется дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следствием устанавливаются подозреваемые в совершении хулиганских действий и все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о промежуточных результатах расследования нападения на дружинников «Русской общины» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В сети Интернет продолжает обсуждаться ситуация с массовым нападением 8 ноября 2024 года на членов общественной организации в Челябинске, один из которых получил ранение из травматического оружия. Глава СК России дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах расследования», — сообщает пресс-служба СК РФ. Драка между компаниями произошла 8 ноября в районе Теплотехнического института. Предварительно, представитель «Русской общины» зацепился языками с местной молодежью. На помощь к нему прибыли другие представители общины, со стороны «теплотеховских» также подтянулись люди. Началась драка, попавшая на камеру видеонаблюдения. При просмотре кадров видно, что именно дружинники начали стрельбу. Как ранили их товарища камеры не засняли. По данным URA.RU, конфликт не носит межнациональный характер. В СКР по региону по данному факту возбуждено и расследуется дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следствием устанавливаются подозреваемые в совершении хулиганских действий и все обстоятельства произошедшего.