Несостоявшийся полпред метит в свердловские губернаторы

Глава ФССП России Аристов претендует на место свердловского губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Аристов общался со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым в начале ноября
Дмитрий Аристов общался со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым в начале ноября Фото:

Глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов, недавно бывший в числе кандидатов в полпреды президента РФ на Урале, претендует на должность губернатора Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Аристова готовят на пост губернатора», — поделился он. При этом другой источник в резиденции главы региона заявил, что еще не слышал об этом, а третий — что фамилия Аристова «обсуждается пока только на уровне слухов».

В начале ноября Аристов встречался в Екатеринбурге с действующим губернатором Евгением Куйвашевым. Он возглавляет регион с 2012 года, и слухи о его отъезде на повышение в Москву возникают стабильно раз в несколько месяцев.

Последняя мощная волна была в конце весны, когда формировался новый состав федерального правительства. Реагируя на публикации в СМИ и telegram-каналах, Куйвашев говорил URA.RU, что доработает до конца своего текущего срока, то есть до 2027 года. При этом с сентября свердловский истеблишмент обсуждает новую версию: что перестановка якобы может случиться уже в апреле 2025-го (не исключено, что ее намеренно распространяют недоброжелатели первого лица).

Аристову 52 года. Он окончил Киевское суворовское военное училище Минобороны СССР, Ярославское высшее военное финансовое училище имени Хрулева, Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ, МГИМО. С 1989 года служил в ВС РФ, в 2008—2009 годах работал в Генпрокуратуре, оттуда перешел в Минюст. Начинал с замдиректора одного из департаментов и дослужился до замминистра. ФССП Аристов руководит с 2017-го.

О том, что он рассматривался в качестве замены уральском полпреду главы государства Владимиру Якушеву, который в сентябре перешел в Совфед и руководство «Единой России», URA.RU сообщило 19 сентября. Должность в итоге досталась председателю Народного совета ДНР Артему Жоги. Указ о его назначении был подписан 2 октября.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу ФССП России, а также к представителю свердловского губернатора. Ответы ожидаются.

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Глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов, недавно бывший в числе кандидатов в полпреды президента РФ на Урале, претендует на должность губернатора Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник. «Аристова готовят на пост губернатора», — поделился он. При этом другой источник в резиденции главы региона заявил, что еще не слышал об этом, а третий — что фамилия Аристова «обсуждается пока только на уровне слухов». В начале ноября Аристов встречался в Екатеринбурге с действующим губернатором Евгением Куйвашевым. Он возглавляет регион с 2012 года, и слухи о его отъезде на повышение в Москву возникают стабильно раз в несколько месяцев. Последняя мощная волна была в конце весны, когда формировался новый состав федерального правительства. Реагируя на публикации в СМИ и telegram-каналах, Куйвашев говорил URA.RU, что доработает до конца своего текущего срока, то есть до 2027 года. При этом с сентября свердловский истеблишмент обсуждает новую версию: что перестановка якобы может случиться уже в апреле 2025-го (не исключено, что ее намеренно распространяют недоброжелатели первого лица). Аристову 52 года. Он окончил Киевское суворовское военное училище Минобороны СССР, Ярославское высшее военное финансовое училище имени Хрулева, Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ, МГИМО. С 1989 года служил в ВС РФ, в 2008—2009 годах работал в Генпрокуратуре, оттуда перешел в Минюст. Начинал с замдиректора одного из департаментов и дослужился до замминистра. ФССП Аристов руководит с 2017-го. О том, что он рассматривался в качестве замены уральском полпреду главы государства Владимиру Якушеву, который в сентябре перешел в Совфед и руководство «Единой России», URA.RU сообщило 19 сентября. Должность в итоге досталась председателю Народного совета ДНР Артему Жоги. Указ о его назначении был подписан 2 октября. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу ФССП России, а также к представителю свердловского губернатора. Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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