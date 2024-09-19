На место полпреда Якушева претендует статусный москвич

Кандидатом в полпреды Путина на Урале стал глава ФССП Аристов

19 сентября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Главная перестановка года на Урале намечена на следующую неделю Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В списке кандидатов в полпреды президента РФ в УрФО появилась фамилия директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с деталями главной окружной кадровой интриги. «Среди претендентов [на пост] — Аристов», — поделился собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФССП России, ответ ожидается. По телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, дозвониться до самого Аристова не удалось. Аристову 52 года. Он окончил Киевское суворовское военное училище Минобороны СССР, Ярославское высшее военное финансовое училище имени Хрулева, Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ, МГИМО. С 1989 года служил в ВС РФ, в 2008—2009 годах работал в Генпрокуратуре, оттуда перешел в Минюст. Начинал с замдиректора одного из департаментов и дослужился до замминистра. ФССП Аристов руководит с 2017-го. Новость по теме Появился новый кандидат в полпреды Путина на Урале Как ранее сообщало URA.RU, смена полпреда на Урале может произойти 24—25 сентября. Действующий полпред Владимир Якушев станет сенатором, а чуть позже — полновесным секретарем генсовета «Единой России» (в статусе «и. о.» он занимает эту должность с середины июня). Среди его вероятных сменщиков ранее называли также главу комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, участника СВО, недавно публично отмеченного президентом Владимиром Путиным, а также героя ДНР Артема Жогу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В списке кандидатов в полпреды президента РФ в УрФО появилась фамилия директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с деталями главной окружной кадровой интриги. «Среди претендентов [на пост] — Аристов», — поделился собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФССП России, ответ ожидается. По телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, дозвониться до самого Аристова не удалось. Аристову 52 года. Он окончил Киевское суворовское военное училище Минобороны СССР, Ярославское высшее военное финансовое училище имени Хрулева, Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ, МГИМО. С 1989 года служил в ВС РФ, в 2008—2009 годах работал в Генпрокуратуре, оттуда перешел в Минюст. Начинал с замдиректора одного из департаментов и дослужился до замминистра. ФССП Аристов руководит с 2017-го. Как ранее сообщало URA.RU, смена полпреда на Урале может произойти 24—25 сентября. Действующий полпред Владимир Якушев станет сенатором, а чуть позже — полновесным секретарем генсовета «Единой России» (в статусе «и. о.» он занимает эту должность с середины июня). Среди его вероятных сменщиков ранее называли также главу комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, участника СВО, недавно публично отмеченного президентом Владимиром Путиным, а также героя ДНР Артема Жогу.