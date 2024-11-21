Когда в России появятся беспилотные такси

Конструктор Валиев: беспилотные такси появятся в ближайшие несколько лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотные технологии внедряются в автомобили уже сейчас, сообщил конструктор Амир Валиев
Беспилотные технологии внедряются в автомобили уже сейчас, сообщил конструктор Амир Валиев Фото:

Беспилотные такси появятся в России в ближайшие несколько лет. Технология уже проходит испытания в отечественных высокотехнологичных компаниях, сообщил URA.RU экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“» и главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев.

«В автомобили беспилотные технологии внедряются уже сейчас, в них вкладывают большие деньги. В частности, этим занимается „Яндекс“. Существует экспериментальное такси, пока для подстраховки за рулем там сидит человек, но это перспективное направление развития беспилотных систем», — рассказал эксперт.

Массовое применение подобных такси — перспектива ближайших нескольких лет, однако этого нельзя сказать о беспилотной транспортной авиации, отметил Валиев. По его мнению, такой вид передвижения не удастся запустить в ближайшие 30 лет, поскольку технология относительно новая и людям на первых этапах будет сложно преодолеть психологический барьер для полетов с роботизированной системой управления.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин побывал на 18 форуме «Транспорт России», на котором ему продемонстрировали передовые решения в сфере транспорта и достижения в области отечественного беспилотного авиастроения.

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Беспилотные такси появятся в России в ближайшие несколько лет. Технология уже проходит испытания в отечественных высокотехнологичных компаниях, сообщил URA.RU экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“» и главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев. Массовое применение подобных такси — перспектива ближайших нескольких лет, однако этого нельзя сказать о беспилотной транспортной авиации, отметил Валиев. По его мнению, такой вид передвижения не удастся запустить в ближайшие 30 лет, поскольку технология относительно новая и людям на первых этапах будет сложно преодолеть психологический барьер для полетов с роботизированной системой управления. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин побывал на 18 форуме «Транспорт России», на котором ему продемонстрировали передовые решения в сфере транспорта и достижения в области отечественного беспилотного авиастроения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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