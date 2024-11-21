«Полный шок»: Собчак прокомментировала обыски у генпродюсера KION Мишина

Собчак шокирована проведением обысков в доме у генпродюсера KION Мишина

21 ноября 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Собчак не верит, что у Мишина нашли сверток с веществами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проведение обысков в доме у основателя «Четвертого канала», генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION Игоря Мишина шокировало блогера Ксению Собчак. В своем telegram-канале «Кровавая барышня» она опровергла наличие свертка с неизвестным веществом, который якобы нашли у медиаменеджера. «Полный шок. Порядочный человек, благотворитель, суперэффективный менеджер. Один из самых достойных людей. И причину никто не понимает, семья в шоке», — следует из поста. По словам Собчак, информация про неизвестные вещества и обыски в офисе Мишина не подтверждают ее источники. «Это не соответствует действительности, по моим источникам», — подчеркнула она. Обыски в доме медиаменеджера провели 21 ноября. По данным некоторых telegram-каналов, у него обнаружили сверток с неизвестным веществом, который отправили на экспертизу. Согласно одной из версий, Мишина проверяют на связь с галеристом Маратом Гельманом (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), основавшим музей PERMM, где силовики также устроили обыски. Корреспондент URA.RU попросил Мишина прокомментировать ситуацию, однако на данный момент он не выходит на связь. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проведение обысков в доме у основателя «Четвертого канала», генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION Игоря Мишина шокировало блогера Ксению Собчак. В своем telegram-канале «Кровавая барышня» она опровергла наличие свертка с неизвестным веществом, который якобы нашли у медиаменеджера. «Полный шок. Порядочный человек, благотворитель, суперэффективный менеджер. Один из самых достойных людей. И причину никто не понимает, семья в шоке», — следует из поста. По словам Собчак, информация про неизвестные вещества и обыски в офисе Мишина не подтверждают ее источники. «Это не соответствует действительности, по моим источникам», — подчеркнула она. Обыски в доме медиаменеджера провели 21 ноября. По данным некоторых telegram-каналов, у него обнаружили сверток с неизвестным веществом, который отправили на экспертизу. Согласно одной из версий, Мишина проверяют на связь с галеристом Маратом Гельманом (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), основавшим музей PERMM, где силовики также устроили обыски. Корреспондент URA.RU попросил Мишина прокомментировать ситуацию, однако на данный момент он не выходит на связь. Ответ ожидается.