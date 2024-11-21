112: генпродюсера KION Мишина проверяют на связь с Гельманом*

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Благотворительный DJ-set от Игоря Мишина в «Огоньке». Екатеринбург, мишин игорь
Игорь Мишин перестал выходить на связь Фото:

Основателя «Четвертого канала», генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION Игоря Мишина, дом которого обыскали силовики, проверяют на связь с галеристом Маратом Гельманом (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Информация об этом появилась в Telegram.

«Его [Игоря Мишина] проверяют на контакт с иноагентом, галеристом Маратом Гельманом, в отношении которого расследуется дело о терроризме. В рамках дела обыски также прошли в музее современного искусства PERMM, его директора Наили Аллахвердиевой и ряда партнеров музея», — передает telegram-канал 112.

Обыски в доме медиаменеджера провели 21 ноября. Известно, что у него обнаружили сверток с неизвестным веществом, который уже отправили на экспертизу. Корреспондент URA.RU попросил Мишина прокомментировать ситуацию, однако на данный момент он не выходит на связь.

Гельман основал музей PERMM, в котором силовики проводили операцию 21 ноября. Он был одним из идеологов пермской культурной революции времен губернатора Олега Чиркунова. Сейчас живет в Черногории.

*Марат Гельман признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

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Основателя «Четвертого канала», генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION Игоря Мишина, дом которого обыскали силовики, проверяют на связь с галеристом Маратом Гельманом (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Информация об этом появилась в Telegram. «Его [Игоря Мишина] проверяют на контакт с иноагентом, галеристом Маратом Гельманом, в отношении которого расследуется дело о терроризме. В рамках дела обыски также прошли в музее современного искусства PERMM, его директора Наили Аллахвердиевой и ряда партнеров музея», — передает telegram-канал 112. Обыски в доме медиаменеджера провели 21 ноября. Известно, что у него обнаружили сверток с неизвестным веществом, который уже отправили на экспертизу. Корреспондент URA.RU попросил Мишина прокомментировать ситуацию, однако на данный момент он не выходит на связь. Гельман основал музей PERMM, в котором силовики проводили операцию 21 ноября. Он был одним из идеологов пермской культурной революции времен губернатора Олега Чиркунова. Сейчас живет в Черногории. *Марат Гельман признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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