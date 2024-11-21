Медведеву подготовили резиденцию под Екатеринбургом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев может прилететь в Екатеринбург в ночь на 22 ноября. По данным URA.RU, для него подготовили правительственную резиденцию в Малом Истоке.
«Вероятно, там Медведев переночует. А в пятницу отправится по оборонным предприятиям региона», — передал информированный источник агентства.
Ранее агентство сообщало, что Медведева ждут днем 22 ноября на «Уралвагонзаводе», также известно, что у него состоится разговор с губернатором Евгением Куйвашевым. Среди тем в повестке встречи — набор контрактников для ВС РФ (Свердловская область — в числе худших в стране по этому показателю).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!