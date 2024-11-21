Медведеву подготовили резиденцию под Екатеринбургом

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрия Медведева ждут на оборонных заводах Фото:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев может прилететь в Екатеринбург в ночь на 22 ноября. По данным URA.RU, для него подготовили правительственную резиденцию в Малом Истоке.

«Вероятно, там Медведев переночует. А в пятницу отправится по оборонным предприятиям региона», — передал информированный источник агентства.

Ранее агентство сообщало, что Медведева ждут днем 22 ноября на «Уралвагонзаводе», также известно, что у него состоится разговор с губернатором Евгением Куйвашевым. Среди тем в повестке встречи — набор контрактников для ВС РФ (Свердловская область — в числе худших в стране по этому показателю).

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев может прилететь в Екатеринбург в ночь на 22 ноября. По данным URA.RU, для него подготовили правительственную резиденцию в Малом Истоке. «Вероятно, там Медведев переночует. А в пятницу отправится по оборонным предприятиям региона», — передал информированный источник агентства. Ранее агентство сообщало, что Медведева ждут днем 22 ноября на «Уралвагонзаводе», также известно, что у него состоится разговор с губернатором Евгением Куйвашевым. Среди тем в повестке встречи — набор контрактников для ВС РФ (Свердловская область — в числе худших в стране по этому показателю).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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