Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву предстоит непростой разговор с зампредом Совета безопасности, возглавляющим также комиссию по набору контрактников в ВС РФ, Дмитрием Медведевым, визит которого ранее анонсировало URA.RU. На это указывает то, что с глав городов, проваливающих задание по привлечению добровольцев на СВО, срочно спросили объяснительные.
«[Курирующий набор контрактников в регионе замгубернатора Василий] Козлов сказал на совещании, что к утру 21 ноября у губернатора должна быть вся информация по городам, где KPI по контрактникам выполнен меньше, чем на 50%. Попросил воспринимать это не как угрозу, а как материал для аналитики и фактурно объяснить, как планируется исправить ситуацию, какие ресурсы есть, каких не хватает», — поделился собеседник.
Свердловская область находится в числе аутсайдеров по набору контрактников, об этом впервые стало известно еще весной. Обсуждают, что Куйвашев долгое время рассчитывал на пересмотр контрольных показателей, ведь в регионе расположено много оборонных предприятий, и людей там тоже не хватает. На днях перед Минобороны отчитывался и сам Козлов.
Ожидается, что Медведев посетит регион 22 ноября. В программе его визита среди прочего поездка на нижнетагильский «Уралвагонзавод».
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